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Special : पूरे देश में अजमेर में बनने वाले गोटे और लेस की धाक, दिलचस्प है 60 साल पुरानी कहानी

मद्रास से आकर जमाया हथकरघा उद्योग : अजमेर में गोटा के होलसेल व्यापारी कमल गंगवाल बताते हैं कि 60 वर्षों से अजमेर में गोटे के निर्माण और व्यापार का कार्य हो रहा है. अजमेर में बना गोटा पूरे देश में मशहूर है. गोटे की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर केवल अजमेर में ही हुआ करती थी. पहले कारीगर लकड़ी की मशीन पर गोटा बनाया करते थे. हालांकि, ऐसे उत्पादन कम होता था, लेकिन गुणवत्ता काफी अच्छी रहती थी. अब लकड़ी की हथकरघा मशीन पर गोटा नहीं बनता है. टेक्नोलॉजी आने के बाद गोटे का निर्माण पिछले एक दशक से मशीनों से हो रहा है.

वहीं, कलकत्ता और सूरत से गोटा आता भी है. अजमेर में गोटा निर्माण का कार्य ही नहीं होलसेल का बड़ा बाजार भी अजमेर में है. अजमेर में ही सूरत से आई कच्ची सामग्री भी आसानी से मिल जाती है. इसके थोक व्यापारी भी यहां मौजूद हैं. ऐसे में अजमेर के गोटा निर्माण करने वालों को सभी आवश्यक वस्तुएं यहीं पर उपलब्ध होने से यह व्यापार काफी बढ़ गया है.

धार्मिक-पर्यटन नगरी अजमेर का देश में विशेष पहचान है. यहां के लघु हथकरघा और हस्त निर्मित कई उत्पाद देश में अपनी पहचान रखते हैं. इन प्रसिद्ध उत्पादन में अजमेर में 60 वर्षों से बनने वाला गोटा भी शामिल है. राजस्थान में अजमेर और खंडेला में ही बड़े पैमाने पर गोटे के निर्माण का काम होता है. वहीं, गुजरात के सूरत में भी गोटा और लेस बनाने का काम बड़े स्तर पर होता है. अजमेर में बनने वाला गोटा पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल के अलावा साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में जाता है.

वहीं, सनातन हिंदू धर्म में गोटे को शुभ माना जाता है. लक्ष्मी पूजन में गोटा शामिल रहता है. गोटे को घर में रखना भी शुभ माना जाता है. डेढ़ दशक में फैशन के बदलते दौर के साथ ही गोटे की डिजाइन भी बदल रही है. ऐसे में गोटा निर्माण करने वाले भी बदलते फैशन के अनुसार अपने आपको अपडेट करते रहते हैं. अजमेर में बनने वाले गोटे की देश के कई राज्यों में धाक है. अजमेर में 60 साल पहले मद्रास से आए कुछ लोगों ने गोटा निर्माण करना शुरू किया था. अब कारोबार के साथ गोटा निर्माण की यूनिट्स भी काफी बढ़ गई हैं.

अजमेर: राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर की अनेक खूबियों में यहां बनने वाला गोटा भी है. कभी विवाहित महिलाएं ही गोटे का उपयोग अपने परिधान में किया करती थीं. गोटे को मांगलिक और धार्मिक कार्य में शामिल होने वाली सुहागिन महिलाएं अपने परिधान में लगाकर पहनती थीं.

इससे उत्पादन और कारोबार दोनों में ही खासी बढ़ोतरी हुई है. सूक्ष्म लघु उद्योग के रूप में अनेक कारखाने घरों में लगे हुए हैं, जहां दक्ष कारीगर और मजदूर काम करते हैं. गंगवाल बताते हैं कि एक दशक पहले 10 दिन तक एक डिजाइन का ऑर्डर तैयार नहीं हो पता था. वह अब 3 घंटे में तैयार हो जाता है. इससे ग्राहकों को भी समय पर माल मिल जाता है. राजस्थान के खंडेला और गुजरात के सूरत में भी गोटा और लेस के निर्माण का बड़ा काम है. यहां सैंपल लाकर दिया जाता है और कुछ ही घंटे में ऑर्डर तैयार हो जाता है.

कलाकारों के पहने कपड़ों में लगे गोटे और लेस की डिजाइन भी होती है तैयार : गंगवाल बताते हैं कि फैशन समय-समय पर बदलती रहती है. फैशन के दौर में भी गोटे का उपयोग काफी बढ़ा है. गोटे की बनी लेस लगने से साड़ी की सुंदरता और बढ़ जाती है. गोटे और लेस की साड़ियां ग्राहक अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खरीदता है. शादियों पर 10 से लेकर 1500 रुपये तक की लेस लगी साड़िया मार्केट में हैं. इसके अलावा दुल्हन के बेस, युवतियों के परिधानों, राजपूती ड्रेस, युवाओं की शेरवानी, चप्पल और सजावट की सामग्रियों, टेंट हाउस में भी गोटा लेस का उपयोग काफी बढ़ा है.

अजमेर और खंडेला में गोटे और लेस का निर्माण (ETV Bharat Ajmer)

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इसके अलावा पर्दों और भगवान की पोशाक, विवाह के समय व और वधू को पहनाया जाने वाला गठजोड़ भी गोटे से बनता है. इतना ही नहीं, अब तो डिजाइनर लेडीज चप्पलों में भी गोटा लेस का उपयोग काफी बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि टीवी सीरियल पर कलाकार जो ड्रेस पहनते हैं, उन पर लगे अनेक डिजाइन के गोटे और लेस की डिमांड भी काफी होती है. लिहाजा, उस तरह के डिजाइन वाले गोटे और लेस को भी यहां तैयार करवाया जाता है. उन्होंने बताया कि हजारों तरह की डिजाइन गोटे और लेस में बनने लगी है.

गोटे के थोक व्यापारी कमल गंगवाल बताते हैं कि अजमेर का गोटा मेट्रो सिटी में भी जाता है. वहां से कई बड़े व्यापारी इसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं. युवाओं में गोटा से सुसज्जित परिधान पहनने का क्रेज बढ़ा है. ऐसे में प्रोडक्शन के साथ-साथ कारोबार भी बड़ा ही है.

अजमेर में लघु हथकरघा और हस्त निर्मित उत्पाद (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर, सरवाड़ और किशनगढ़ में 400 के करीब यूनिट्स : गोटा निर्माण यूनिट के मालिक रवि बताते हैं कि उनके दादा मद्रास से रोजगार की तलाश में अजमेर आए थे. इससे पहले कांचीपुरम में साड़ी बनाने का काम वह किया करते थे. पुराने अनुभव के आधार पर उन्होंने अजमेर में गोटा निर्माण करने का काम शुरू किया. धीरे-धीरे मद्रास से कई परिवार यहां आकर बस गए और गोटा निर्माण का कार्य करने लगे हैं. वर्तमान में 250 से अधिक मद्रासी परिवार गोटा निर्माण कार्य में है. इनके अलावा स्थानीय लोगों ने भी गोटा निर्माण की कई यूनिट खोल ली है. अजमेर, किशनगढ़ और सरवाड़ में करीब 400 से अधिक यूनिट गोटा निर्माण की हैं. उन्होंने बताया कि गोटा के साथ-साथ लेस भी बनाई जाती है.

7 से 10 करोड़ का सालाना कारोबार : उन्होंने बताया कि एक दशक पहले तक लकड़ी के उपकरण में मोटर लगाकर गोटा बनाया जाता था और दो दशक पहले तक लकड़ी पर गोटा बनता था. हथकरघा में उत्पादन कम होता था. विगत एक दशक से ही उत्पादन में तेजी आई है. उत्पादन बढ़ने के साथ ही डिमांड और व्यापार भी काफी बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि अजमेर में बने गोटा और लेस पूरे भारत में जाता है. वर्तमान में अजमेर, किशनगढ़ और सरवाड़ में 350 से 400 यूनिट लगी हुई हैं. इन यूनिट्स से 10 हजार लोगों का पेट भरता है.

अजमेर में गोटा निर्माण (ETV Bharat Ajmer)

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रवि ने बताया कि पहले गोट का पैटर्न एक तरह का ही था, लेकिन मशीन आने के बाद अलग-अलग डिजाइन गोटे में बनने लगी है. अब फैशन के हिसाब से अलग-अलग डिजाइन के गोटे बनते हैं जो काफी डिमांड में रहते हैं. बातचीत में उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय में राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में गोटा हथकरघा उद्योग की श्रेणी में माना जाता था और इस पर वैट फ्री किया गया था. देश में जब जीएसटी लागू हुई तो गोटे पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगाई गई. इससे मुनाफे पर असर पड़ा है. बातचीत में उन्होंने बताया कि 7 से 10 करोड़ का सालाना गोटे का कारोबार अजमेर में होता है.

मॉडिफाई कर बनाई गोटा निर्माण की मशीन : गोटा निर्माण यूनिट के कारोबारी प्रकाश बताते हैं कि पिछले एक दशक पहले तक मोटर से चलने वाली लकड़ी की हथकरघा मशीन पर काम हुआ करता था. एक दशक पहले चाइना से मशीनें आईं, लेकिन वह पलंग की निवार और बैग की लेस बनाने के लिए थी. कारीगरों ने उसमें मॉडिफाई करके उसे गोटा बनाने की मशीन बना दिया. यह मशीनें अब गोटा निर्माण में कारगर साबित हो रही हैं. इससे उत्पादन में 90 फीसदी इजाफा हुआ है.

गोटा निर्माण का हथकरघा उद्योग (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने बताया कि फैशन के मुताबिक नए-नए डिजाइन के सैंपल ऑर्डर के लिए आते रहते हैं. इसके लिए दक्ष कारीगरों को बुलाना पड़ता है. प्रकाश बताते हैं कि शुरुआत में चांदी के तार से भी गोटा बनाया करते थे, लेकिन अब वह नहीं के बराबर हो गया है. उन्होंने बताया कि लेबर यूनिट्स पर बदलती रहती है. ऐसे में स्थाई मजदूर यूनिट्स पर नहीं रहती है. उन्होंने यह भी बताया कि 60 साल पहले उनके दादा ने काम शुरू किया था, अब उनका परिवार मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहा है. गोटा निर्माण का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि अजमेर के फायसागर रोड पर दो जगह पर गोटा कॉलोनी के नाम से बसावट है, जहां करीब हर घर में यूनिट लगी हुई है.