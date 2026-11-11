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यूपी के सरकारी अस्पतालों में आने वाले दिनों में बेडशीट और गॉज-बैंडेज की आपूर्ति करेगा हथकरघा निगम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आने वाले दिनों में मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली बेडशीट, पिलो कवर और गॉज-बैंडेज की आपूर्ति व्यवस्था में शासन स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बदलाव के तहत सरकारी अस्पतालों में इन उत्पादों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम और यूपिका (यूपी हैंडलूम्स) के माध्यम से की जाएगी. अभी तक इनकी खरीद जेम (जेम) पोर्टल के जरिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होती थी.



महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पवन कुमार अरुण का कहना है कि इस बावत बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की बैठक भी हो चुकी है. बैठक में सरकारी अस्पतालों में हथकरघा उत्पादों की नियमित और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई. इस बावत अभी प्रक्रिया प्रारंभिक तौर पर है. आने वाले दिनों में इस पर दोनों विभागों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा.