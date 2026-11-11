यूपी के सरकारी अस्पतालों में आने वाले दिनों में बेडशीट और गॉज-बैंडेज की आपूर्ति करेगा हथकरघा निगम
महानिदेशक पवन कुमार अरुण का कहना है कि इस बावत बीते दिनों बैठक हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:52 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आने वाले दिनों में मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली बेडशीट, पिलो कवर और गॉज-बैंडेज की आपूर्ति व्यवस्था में शासन स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बदलाव के तहत सरकारी अस्पतालों में इन उत्पादों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम और यूपिका (यूपी हैंडलूम्स) के माध्यम से की जाएगी. अभी तक इनकी खरीद जेम (जेम) पोर्टल के जरिए टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होती थी.
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पवन कुमार अरुण का कहना है कि इस बावत बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की बैठक भी हो चुकी है. बैठक में सरकारी अस्पतालों में हथकरघा उत्पादों की नियमित और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई. इस बावत अभी प्रक्रिया प्रारंभिक तौर पर है. आने वाले दिनों में इस पर दोनों विभागों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा.
हथकरघा निगम को सैम्पल देगा स्वास्थ्य विभाग : इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही बेडशीट, पिलो कवर, गॉज और बैंडेज क्लॉथ के मानक एवं नमूने उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसके आधार पर हथकरघा निगम नए सैंपल तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा. उत्पादों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर सहमति बनने के बाद आपूर्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
बेडशीट की सालाना जरूरत का अनुमान : प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में तकरीबन 76 हजार बेड होने हैं. अस्पतालों में बेडशीट की नियमित धुलाई, बदलने और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को देखते हुए इनकी बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है. उपलब्ध कराए गए अनुमान के मुताबिक, सात दिन के रोटेशन और अतिरिक्त स्टॉक को मिलाकर सालाना करीब 10 से 15 लाख बेडशीट एवं पिलो कवर की खरीद होती है.
इसमें यदि थोक खरीद की औसत कीमत 150 से 250 रुपये प्रति पीस मानी जाए तो बेडशीट और पिलो कवर की खरीद का संभावित खर्च करोड़ों रुपये में पहुंच सकता है. हालांकि, यह शुरुआती अनुमान है. वास्तविक खरीद की मात्रा, दर और बजट स्वास्थ्य विभाग की जरूरतों, स्वीकृत निविदा दरों तथा अंतिम एमओयू के आधार पर तय होगा.
बुनकरों को मिलेगा स्थायी बाजार : इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के बुनकरों को मिलने की उम्मीद है. सरकारी अस्पतालों की नियमित मांग से हथकरघा उत्पादों के लिए एक बड़ा और निरंतर बाजार तैयार होगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, उत्पादन और बुनकर सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है.
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