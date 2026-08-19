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20 लाख की एक्स-रे मशीन पहुंची अस्पताल, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रहा लाभ, इस वजह से नहीं हो रही ऑपरेट

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं. अस्पताल में मशीनें तो उपलब्ध हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के चलते उन्हें ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. इसी कड़ी में चार जिलों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले खनेरी अस्पताल में भी लगातार असुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है. यहां पर लाखों की मशीन तो पहुंंच गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है.

डॉक्टरों की कमी से शुरू नहीं हो रही मशीन

ग्रामीण और दूरदराज के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से खनेरी अस्पताल के ट्रामा सेंटर के लिए आधुनिक हैंडहेल्ड एआई एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन फिलहाल वो उपयोग में नहीं आ पा रही है. मशीन अस्पताल में पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रामा सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था न होने के कारण इसका नियमित संचालन शुरू नहीं हो पाया है.

कैसे काम करती है ये मशीन ?

सीएमओ शिमला डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि हैंडहेल्ड एआई एक्स-रे मशीन को जरूरत के अनुसार मोबाइल एक्स-रे यूनिट की तरह मरीज के पास ले जाकर जांच की जा सकती है. ये पोर्टेबल मशीन है. ट्रामा सेंटर में दुर्घटना या गंभीर चोट के मरीजों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है. मरीज को एक्स-रे के लिए दूसरी जगह ले जाने की जरूरत कम हो जाएगी और इमरजेंसी की स्थिति में जांच जल्द की जा सकती है. इस मशीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए प्रति मशीन है.