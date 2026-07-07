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बिना दांत और नाखून वाले महिला आयोग को दिए शेर जैसे पंजे, 6 साल में रिकॉर्ड जनसुनवाई : डॉ किरणमयी नायक

जांजगीर चांपा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने जनसुनवाई की.ये जिले की 12वीं जनसुनवाई थी.

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बिना दांत और नाखून वाले महिला आयोग को दिए शेर जैसे पंजे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 7:28 PM IST

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जांजगीर चांपा - छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक का दूसरा कार्यकाल 13 जुलाई को समाप्त हो रहा है. इसके बाद राज्य महिला आयोग को नया अध्यक्ष मिलेगा.इससे पहले किरणमयी नायक लगातार जनसुनवाई करते हुए महिलाओं को उनका हक दिला रही हैं.इसी कड़ी में जांजगीर चांपा और सक्ती जिले के 28 मामलों की सुनवाई डॉ किरणमयी नायक ने की.

6 साल में 410 जनसुनवाई

इस दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि आयोग पहले बिना दांत और बिना नाखून का शेर कहलाता था.लेकिन हमने 6 साल के कार्यकाल में अधिक से अधिक सुनवाई करके इसे नाखून और दांत वाला बनाया. प्रदेश मे अब तक 410 जनसुनवाई की गई है,राज्य सरकार ने महिला आयोग के सुविधाओं से वंचित कर दिया था. इसके बाद भी लगातार प्रदेश भर के सभी जिला में महिलाओ की शिकायत पर सुनवाई की .कई टूटते बिखरते परिवार को जोड़ने का काम किया,साथ ही महिलाओ के खिलाफ हुए अत्याचार पर भी कार्रवाई की गई.

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डॉ किरणमयी नायक ने की 410 जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारत से बाहर रह रही महिला की भी मदद

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा ने अपने 6 साल के कार्यकाल में राज्य महिला आयोग ने स्पेन से भी एक प्रकरण की सुनवाई की. छत्तीसगढ़ की 40 वर्षीय महिला स्पेन में रहती हैं . महिला ने ऑस्ट्रेलिया प्रवास के सम्पर्क करते हुए बताया कि 8 साल की उम्र मे उसके सगे चाचा ने उसके साथ घिनौना काम किया, जिसका उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा. शादी के बाद भी वो डिप्रेशन में है, चिकित्सक की सलाह पर उसने अपने पांच रिश्तेदारों के खिलाफ महिला आयोग मे शिकायत की.जिसमें प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की गई.

राज्य महिला आयोग ने की जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोग ने जनसुनवाई में महिला के चाचा को भी बुलाया. बंद कमरे मे हुई सुनवाई में महिला ने अपने चाचा के सामने उनके द्वारा किए गए अपराध को बताया. जिसे पहले तो चाचा ने इंकार किया फिर वीडियो कॉल में हुई चर्चा को सुनने के बाद चाचा ने अपनी भतीजी से माफी मांगी.महिला को अपनी भड़ास निकालने के बाद मनोरोग से छुटकारा मिला. वो अपने भाई से मिल कर पारिवारिक संबंध को फिर से पक्का किया- डॉ किरणमयी नायक, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग

नक्सल इलाके में भी पहुंची महिला आयोग की टीम

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि सरकार को जो अच्छा लगा उन्होंने किया.लेकिन नक्सल क्षेत्र में सुनवाई के दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा.अब प्रदेश के नक्सल मुक्त होने के बाद राज्य महिला आयोग उन जिलों मे भी सुनवाई करने पहुंची जहां पहले जा पाना संभव नहीं था.अब सुकमा में भी महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता आई. जिसके कारण वहां से भी अब प्रकरण आने लगे हैं और महिलाओं की सुनवाई होने लगी है.

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