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​SPECIAL : खदान नहीं, फिर भी एशिया का सबसे बड़ा केंद्र, किशनगढ़ के मार्बल हैंडीक्राफ्ट का देश-दुनिया में डंका

अजमेर : राजस्थान की धरती को वीरों, संतों और बेमिसाल कारीगरों की भूमि कहा जाता है. अजमेर जिले का ऐतिहासिक कस्बा किशनगढ़ अपनी भक्ति, चित्रकला और अध्यात्म के लिए तो हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन आज इसकी एक और वैश्विक पहचान है 'एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी'. यहां के लोगों ने अपने पुरुषार्थ के दम पर किशनगढ़ को मार्बल सिटी की पहचान दी है.

​राष्ट्रीय राजमार्ग बने वरदान: ​किशनगढ़ में एक भी मार्बल की माइंस नहीं है. किशनगढ़ के इस औद्योगिक चमत्कार के पीछे सबसे बड़ा भौगोलिक योगदान राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 448 का रहा है. यह इलाका दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है. ​लगभग 50 साल पहले जब यहां मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग का काम बेहद मामूली स्तर पर शुरू हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटा सा कस्बा एक दिन दुनिया का व्यापारिक केंद्र बन जाएगा. हाइवे की सुगम कनेक्टिविटी के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे मकराना, राजनगर, भैंसलाना और यहां तक कि विदेशों (इटली और वियतनाम) से बड़े-बड़े पत्थर के ब्लॉक यहां आसानी से पहुंचने लगे.

किशनगढ़ मार्बल मंडी लाखों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बना हुआ है. मार्बल मंडी से कई रोजगार के आयाम खुले हैं, इनमें मार्बल हैंडीक्राफ्ट भी शामिल है. ​कच्चे पत्थर को तराशने से शुरू हुआ यह सफर अब सिर्फ फर्श या दीवारों की टाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 'मार्बल हैंडीक्राफ्ट' (हस्तशिल्प) के रूप में एक नई कलात्मक क्रांति बनकर उभरा है. मशीनों के इस आधुनिक दौर में भी किशनगढ़ के कारीगरों की छेनी और हथौड़ी की थाप दुनिया भर के घरों, मंदिरों और महलों को सजा रही है.

​आज स्थिति यह है कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर किशनगढ़ से गुजरते वक्त सड़क के दोनों ओर चमचमाते भव्य शोरूम और कलात्मक आकृतियों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं. अजमेर और पुष्कर धार्मिक पर्यटन नगरी होने के कारण इस कारोबार को पंख लग गए हैं. देश ही नहीं विदेश से आने वाले पर्यटक भी मार्बल हैंडीक्राफ्ट की कलात्मक कृतियां से आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं. वह अपने साथ कलात्मक कृति ले जाते हैं या फिर पार्सल के लिए ऑर्डर करते हैं.

मार्बल मंदिर डिजाइन (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

देश में भी किशनगढ़ के मार्बल हैंडीक्राफ्ट की कलाकृतियों को खूब पसंद किया जा रहा है. पिछले एक दशक से मार्बल हैंडीक्राफ्ट के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई है. देश के अलग अलग राज्यों में व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि घरों, फार्म हाउस, मंदिरों, घरों में मंदिर, गिरजाघरों, गुरुद्वारों , मस्जिदों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल , रिसॉर्ट आदि के लिए यहां से डिजाइनर कलाकृतियां और मूर्तियां किशनगढ़ से मंगवाई जा रही हैं. इसके अलावा यहां महापुरुषों के स्मारक के लिए भी मूर्तियां यहां बनती हैं. खासकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और घरों में मंदिरों की डिमांड काफी है.

मार्बल हैंडीक्राफ्ट का देश-दुनिया में डंका (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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मार्बल हैंडीक्राफ्ट के कारोबारी आशुतोष बताते हैं कि साल 1990 से किशनगढ़ में मार्बल हैंडीक्राफ्ट की छोटे स्तर पर शुरुआत हुई थी. वर्ष 2000 के बाद कारोबार ने तेजी से रफ्तार पकड़ी. धीरे-धीरे मार्बल हैंडीक्राफ्ट में कई वैरायटी बढ़ गई और कला का भी विस्तार हुआ है. उन्होंने बताया कि किशनगढ़ में ज्यादातर मार्बल हैंडीक्राफ्ट का ही काम होता है. इंटीरियर और आउटर सजावट के समान, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि से संबंधित मूर्तियां, कलाकृतियां यहां बनती हैं. मुख्य द्वार की सज्जा, फ्लोर की सज्जा, बाथरूम की एसेसरीज, होटल, रिसॉर्ट में सजावट के लिए कलात्मक, मूर्तियां,फ्लावर पॉट, फाउंटेन, घड़ियां, फोटो फ्रेम, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मार्बल से बने मंदिर और मूर्तियां आदि अनेक सुंदर और गुणवत्तापूर्ण कलाकृतियों का यहां निर्माण होता है.

मार्बल हैंडीक्राफ्ट (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

7-8 हजार लोगों को मिल रहा है रोजगार : कारोबारी आशुतोष बताते हैं कि मार्केट में सीएनसी के आने के बाद मार्बल हैंडीक्राफ्ट कारोबार भी अपडेट हो गया है. उन्होंने बताया कि इंटीरियर में मार्बल के डाइनिंग सेट, मेज, लैंप, फ्लावर पॉट, गिफ्ट आर्टिकल, वॉल पैनल, फ्लोर पर किनले की डिजाइन आदि है. उन्होंने बताया कि भैंसलाना का ब्लैक मार्बल, राजनगर से सफेद मार्बल, मकराना से पिंक मार्बल, सेंडस्टोन की खदानों से भी पत्थर यहां हैंडीक्राफ्ट के लिए आता है. इनके अलावा इटालियन और वियतनाम के मार्बल से भी यहां हैंडीक्राफ्ट से विशेष कलाकृतियां बन रही हैं.

राजस्थानी हस्तशिल्प (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

किशनगढ़ में डेढ़ सौ से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानों और शोरूम मार्बल हैंडीक्राफ्ट के हैं. इनके अलावा डेढ़ सौ से 200 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां मार्बल हैंडीक्राफ्ट का काम होता है. इन फैक्ट्रियों में करीब 7 हजार से अधिक लोग काम करते हैं. उन्होंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ है इसलिए यहां विभिन्न देशों और भारत के कई राज्यों से व्यापारी मार्बल, ग्रेनाइट लेने किशनगढ़ आते हैं. वहीं अजमेर और पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटक अपने साथ गिफ्ट आइटम ले जाते हैं और बाद में बड़े ऑर्डर भी मंगवाते हैं.

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मार्बल हैंडीक्राफ्ट संगठित कारोबार नहीं : कारोबारी आशुतोष बताते हैं कि मार्बल हैंडीक्राफ्ट का कारोबार संगठित नहीं है, इसलिए सालाना टर्नओवर बताना काफी मुश्किल है. कोई व्यापारी महीने का 5 लाख का कारोबार करता है तो कोई 50 लाख तक का कारोबार भी कर रहा है. यह डिमांड और सेल पर निर्भर करता है. कारोबारी आशुतोष बताते हैं कि मशीन आने से कारोबार में वृद्धि हुई है पहले जो काम 1 साल में होता था वह अब दो महीने में होने लगा है लेकिन इससे हैंडमेड काम पर कोई असर नहीं पड़ा है.

किशनगढ़ हैंडीक्राफ्ट मार्केट (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

कारोबारी भरत जोशी बताते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड मूर्तियां और मंदिरों की रहती है. मूर्तियां वियतनाम मार्बल, राज नगर मार्बल या झिरी से बनती हैं. सबसे ज्यादा घरों में मूर्तियों की डिमांड होती हैं उसमें इटालियन और वियतनाम के मार्बल से बनी मूर्तियां ज्यादा पसंद की जाती हैं. इसके अलावा मंदिर, तुलसी गमले, लैंप, फ्लावर पोर्ट, फाउंटेन आदि कि भी डिमांड खूब है. कारोबारी भरत जोशी बताते है कि पिछले एक दशक में मार्बल हैंडीक्राफ्ट की कारोबार ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है.