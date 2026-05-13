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कुरुक्षेत्र में कार से मिला चीन का हैंड ग्रेनेड, विदेश में बैठे आकाओं के आदेश पर करना था ब्लास्ट, आरोपी अरेस्ट

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद-लाडवा रोड स्थित शुगर मिल के सामने महादेव मोटर यार्ड में खड़ी एक गाड़ी से हैंड ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मामले में एसटीएफ अंबाला की टीम ने मोटर यार्ड मालिक सूर्य प्रताप निवासी गांव तंगौर को गिरफ्तार किया है. आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है.

हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया : एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप शाहाबाद-लाडवा रोड पर स्थित मोटर यार्ड वर्कशॉप का संचालक है. आरोपी को पहले गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्तौल और दो जिंदा रौंद बरामद किए गए थे. इसके बाद रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने मोटर यार्ड में खड़ी गाड़ी में हैंड ग्रेनेड होने की बात कबूली. इसके बाद एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया.

कुरुक्षेत्र में कार से मिला हैंड ग्रेनेड (ETV Bharat)

दो हैंड ग्रेनेड दिए गए थे : अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे दो हैंड ग्रेनेड दिए गए थे, जिनमें से एक वह अपने किसी अन्य साथी को पहले ही दे चुका है. एसटीएफ के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसे विदेश में बैठे आकाओं से निर्देश मिल रहे थे. हालांकि ब्लास्ट कहां करना था, इसकी जानकारी उसे बाद में दी जानी थी.