बिहार में कैसी रची जा रही साजिश, पटना में हैंड ग्रेनेड मिला
पटना में हथियार डिलीवरी से पहले दो युवक गिरफ्तार हुए हैं. हैंड ग्रेनेड और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.
Published : September 23, 2026 at 1:14 PM IST
पटना : क्या बिहार बारूद के ढेर पर है. दरअसल पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों युवक हथियार और विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी करने की तैयारी में थे.
पटना में हैंड ग्रेनेड मिला
इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया. तलाशी लेने पर उनके पास से पांच जिंदा कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है.
शीतला माता मंदिर ओवरब्रिज के पास हुई बरामदगी
पुलिस के अनुसार, अगमकुआं इलाके में शीतला माता मंदिर ओवरब्रिज के पास मंगलवार की रात पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही थी . इसी दौरान दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं. पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ की और इसके बाद उनकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान पुलिस को पांच जिंदा कारतूस मिले. इसके साथ ही एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया.
इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा
हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद मौके पर तत्काल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई. विस्फोटक जैसा सामान बरामद होने की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया. बम निरोधक दस्ते की टीम ने बरामद वस्तु की जांच की. जांच में उसके हैंड ग्रेनेड होने की पुष्टि की गई है. पुलिस की निगरानी में बम निरोधक दस्ते ने इसे निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
ग्रेनेड पर लिखा हुआ है हांगकांग
सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भी विशेष सतर्कता बरती गई. गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान रोहित कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक रोहित कुमार नालंदा का रहने वाला है जबकि सनी कुमार पटना का निवासी बताया जा रहा है. दोनों के पास से 315 बोर के पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. बरामद हैंड ग्रेनेड पर हांगकांग लिखा हुआ बताया जा रहा है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह हैंड ग्रेनेड दोनों युवकों तक कैसे पहुंचा और इसे कहां से लाया गया था?
#Patna_Police की कार्रवाई: 01 हैंड ग्रेनेड एवं 05 जिन्दा कारतूस बरामद।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) September 23, 2026
दिनांक 22.09.26 को #अगमकुआँ थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शीतला मंदिर के पास एक दुकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध हथियार की खरीद-बिक्री की जा रही है।
प्राप्त सूचना के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक,… pic.twitter.com/uqeslwUfu9
''पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक हथियार की डिलीवरी करने वाले हैं . सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की. इसी दौरान दोनों युवकों को पकड़ा गया. तलाशी में पांच जिंदा कारतूस के साथ हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है. मामले की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर बरामद हैंड ग्रेनेड की जांच की और इसे निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की गई.''- राज किशोर सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
राज किशोर सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों युवक किसे हथियार और हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी करने वाले थे. इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति का कनेक्शन है या नहीं. हथियार और विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी. इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है. साथ ही पुलिस दोनों गिरफ्तार युवकों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद पूरे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है.
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