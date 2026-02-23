ETV Bharat / state

प्रतापपुर में हैमर मैन अरेस्ट, हथौड़ा मारकर ली थी पत्नी की जान, साली समेत बच्ची को नहीं छोड़ा

सूरजपुर : प्रतापपुर में शादी वाले घर में खूनी खेल खेला गया. जिसमें एक शख्स ने हथौड़ा मारकर अपनी पत्नी की जान ले ली.आरोपी यही नहीं रुका उसने पत्नी के साथ सोई उसकी छोटी बहन और उसकी नाबालिग बेटी पर भी हथौड़े से हमला कर दिया.जिसमें दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.खूनी वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था,जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल दाखिल कराया है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरहरी गांव में देर रात एक खौफनाक घटना घटती है.यहां एक शख्स परिवार के साथ साले की शादी में आया था.साले की बारात वापसी के बाद सभी लोग थककर सो रहे थे.इसी दौरान गणेश कुश्वाहा ने अपनी यशोदा कुश्वाहा के साथ बहस की. बहस के दौरान गणेश कुश्वाहा का गुस्सा इतना बढ़ा कि उसने हथौड़े से पत्नी यशोदा पर जानलेवा हमला कर दिया.

साली पर भी जानलेवा हमला

यशोदा की आवाज सुनकर जब उसकी छोटी बहन अपनी बेटी के साथ मौके पर पहुंची तो नजारा देखकर वो डर गई. इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती आरोपी गणेश ने उस पर भी हथौड़ा चला दिया.गणेश की वहशीपन की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी साली की बेटी को भी नहीं छोड़ा और हथौड़ा चला दिया.इस हमले में यशोदा की बहन और उसकी बेटी दोनों ही गंभीर रुप से घायल हो गए.जब घर में चीख पुकार मची तो घर के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे,जहां अंधेरे का फायदा उठाकर गणेश मौके से फरार हो गया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.