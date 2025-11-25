ETV Bharat / state

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में हमीरपुर का लाल शहीद, खबर से गांव में मातम

कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के रहने वाले गोविंद यादव 2013 में सेना में भर्ती हुए थे.

शहीद गोविंद यादव.
शहीद गोविंद यादव. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:43 AM IST

2 Min Read
हमीरपुर : कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव का एक लाल जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया. सोमवार सुबह जैसे ही शहीद होने की खबर गांव पहुंची तो परिजनों में कोहराम मच गया औ घर पर ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. सेना की ओर से बताया गया है कि मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा. जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा.

शहीद गोविंद यादव के शोकाकुल परिजन.
शहीद गोविंद यादव के शोकाकुल परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

कुसमरा गांव के गोविंद यादव (32) 2013 में सेना में भर्ती हुए थे. उनकी तैनाती इस समय जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में थी. 23 नवंबर की शाम ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वह शहीद हो गए. सेना की ओर से परिजनों को फोन पर सूचना दी गई थी. परिजनों का कहना है कि सैन्य अधिकारियों द्वारा गोविंद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से गांव लाया जा रहा है. पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

वहीं गोविंद यादव के बलिदान की खबर फैलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया है. ग्रामीणों को दुख के साथ-साथ हमीरपुर के बेटे पर गर्व भी है. लोग बलिदानी गोविंद यादव की अंतिम झलक देखने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का इंतजार कर रहे हैं. गोविंद के पीछे उनकी पत्नी व एक बेटी, छोटे भाई-बहन और बुजुर्ग माता-पिता हैं.

