ETV Bharat / state

CM सुक्खू के क्षेत्र में भाजपा की बड़ी जीत, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा, निर्दलीयों ने भी दिया समर्थन

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में भाजपा ने बड़ी जीत हुई है. हमीरपुर जिला परिषद में भाजपा ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ एक बार फिर साबित कर दी है. स्पष्ट बहुमत के दम पर पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही प्रतिष्ठित पदों पर शानदार कब्जा जमा लिया. इस सियासी मुकाबले में खास बात यह रही कि चुनाव संपन्न होने के बाद तीनों निर्दलीय सदस्यों ने भी भाजपा को अपना खुला समर्थन दे दिया, जिससे जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई. विपक्ष के बैकफुट पर जाने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यह चुनाव पूरी तरह सर्वसम्मति से संपन्न हुआ. चुनावी नतीजे आते ही जिला परिषद परिसर पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया.

कौन बना अध्यक्ष-उपाध्यक्ष?

जिला परिषद भवन के सभागार में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की मौजूदगी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बैठक आयोजित की गई. बैठक में भोरंज क्षेत्र से अनीता कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष और बड़सर क्षेत्र से गुरदीप सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया. दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ, जिससे भाजपा ने जिला परिषद के दोनों शीर्ष पद अपने नाम कर लिए.

अनीता कुमारी अध्यक्ष और गुरदीप सिंह बने उपाध्यक्ष (ETV BHARAT)

निर्दलियों के समर्थन से और मजबूत हुआ बहुमत

हमीरपुर जिला परिषद में कुल 18 वार्ड हैं. हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित 14 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि तीन निर्दलीय और एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए थे. चुनाव परिणाम के बाद तीनों निर्दलीय सदस्यों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया. इसके बाद भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई, जबकि कांग्रेस के पास केवल एक सदस्य रह गया. इस स्पष्ट बहुमत ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लगभग एकतरफा बना दिया.