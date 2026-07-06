CM सुक्खू के क्षेत्र में भाजपा की बड़ी जीत, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा, निर्दलीयों ने भी दिया समर्थन
बैठक में अनीता कुमारी को अध्यक्ष और गुरदीप सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया. भाजपा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 6:47 PM IST
हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में भाजपा ने बड़ी जीत हुई है. हमीरपुर जिला परिषद में भाजपा ने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ एक बार फिर साबित कर दी है. स्पष्ट बहुमत के दम पर पार्टी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही प्रतिष्ठित पदों पर शानदार कब्जा जमा लिया. इस सियासी मुकाबले में खास बात यह रही कि चुनाव संपन्न होने के बाद तीनों निर्दलीय सदस्यों ने भी भाजपा को अपना खुला समर्थन दे दिया, जिससे जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई. विपक्ष के बैकफुट पर जाने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यह चुनाव पूरी तरह सर्वसम्मति से संपन्न हुआ. चुनावी नतीजे आते ही जिला परिषद परिसर पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया.
कौन बना अध्यक्ष-उपाध्यक्ष?
जिला परिषद भवन के सभागार में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ की मौजूदगी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बैठक आयोजित की गई. बैठक में भोरंज क्षेत्र से अनीता कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष और बड़सर क्षेत्र से गुरदीप सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया. दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ, जिससे भाजपा ने जिला परिषद के दोनों शीर्ष पद अपने नाम कर लिए.
निर्दलियों के समर्थन से और मजबूत हुआ बहुमत
हमीरपुर जिला परिषद में कुल 18 वार्ड हैं. हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित 14 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि तीन निर्दलीय और एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए थे. चुनाव परिणाम के बाद तीनों निर्दलीय सदस्यों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया. इसके बाद भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई, जबकि कांग्रेस के पास केवल एक सदस्य रह गया. इस स्पष्ट बहुमत ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लगभग एकतरफा बना दिया.
जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद जिला परिषद भवन के बाहर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया. चुनाव प्रभारी एवं नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा सहित कई नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी. कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से स्वागत किया, मिठाइयां बांटी और ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया.
विकास और नशा मुक्त समाज पर रहेगा फोकस
नवनियुक्त अध्यक्ष अनीता कुमारी ने भाजपा नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, पार्टी नेताओं और जिला परिषद सदस्यों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से जिले के विकास कार्यों को गति दी जाएगी. साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में बढ़ रही नशे की समस्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. वहीं उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह ने कहा कि जिला परिषद के सभी वार्डों का समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों में किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी सदस्यों को साथ लेकर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा.
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