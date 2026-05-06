हमीरपुर: यमुना नदी में नाव पलटी; महिला और बच्चों समेत 6 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
हमीरपुर के कुतुबपुर पटिया में यमुना नदी में नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए हैं. सभी लोग सब्जी लेने गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 10:47 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कुतुबपुर पटिया में यमुना नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है. वापस लौटते समय महिला और बच्चों समेत करीब 10 लोगों से सवार नाव अचानक नदी के गहरे पानी में डूब गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.
सीएम योगी ने लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
संतुलन बिगड़ने के चलते हादसा: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद से छह लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनकी तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. आकांक्षा पुत्री रामहेत (9), रानी पुत्री बच्चन (9) निवासी पटिया, बृजरानी पत्नी पप्पू (25) निवासी मनकी, लभ्यांश (5) निवासी मनकी, गोरेलाल पुत्र महेश (6) और आदित्य पुत्र महेश (11) निवासी घाटमपुर लापता हो गए. थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा. प्राथमिक जांच में नाव ओवरलोड होने जैसी बात सामने नहीं आई है. अंधेरा होने और संतुलन बिगड़ने के चलते हादसा होने की आशंका है.
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी: पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक, जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, सीओ सदर राजेश कमल और थाना प्रभारी बृजेश कुमार मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया. पुलिस ने कुतुबपुर से पटिया तक नदी में जाल बिछाकर तलाश शुरू कर दी है. एसडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी गई है.
सब्जी लेने गए थे ग्रामीण: जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने आए थे और नाव के जरिए नदी के बीच बने टापू पर ककड़ी, तरबूज और अन्य सब्जियां लेने गए थे. लौटते समय नाव अनियंत्रित होकर डूब गई, जिससे चीख-पुकार मच गई. नाविक ने सूझबूझ दिखाते हुए एक लड़की और एक लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. अन्य लोगों के लापता होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घटनास्थल पर सन्नाटा पसर गया है.
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: सूचना मिलते ही कुरारा पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश शुरू की गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ (NDRF) की टीम को भी घटना की सूचना दे दी गई है. प्रशासन लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और गोताखोर लगातार नदी में सर्च अभियान चला रहे हैं.
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