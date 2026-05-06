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हमीरपुर: यमुना नदी में नाव पलटी; महिला और बच्चों समेत 6 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

शादी में आए रिश्तेदारों के साथ हुआ हादसा, गोताखोर तलाश में जुटे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के भौली ग्राम पंचायत के मजरा कुतुबपुर पटिया में यमुना नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है. वापस लौटते समय महिला और बच्चों समेत करीब 10 लोगों से सवार नाव अचानक नदी के गहरे पानी में डूब गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं. सीएम योगी ने लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव डूबी. (Video Credit: ETV Bharat) संतुलन बिगड़ने के चलते हादसा: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे के बाद से छह लोगों के लापता होने की सूचना है, जिनकी तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. आकांक्षा पुत्री रामहेत (9), रानी पुत्री बच्चन (9) निवासी पटिया, बृजरानी पत्नी पप्पू (25) निवासी मनकी, लभ्यांश (5) निवासी मनकी, गोरेलाल पुत्र महेश (6) और आदित्य पुत्र महेश (11) निवासी घाटमपुर लापता हो गए. थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा. प्राथमिक जांच में नाव ओवरलोड होने जैसी बात सामने नहीं आई है. अंधेरा होने और संतुलन बिगड़ने के चलते हादसा होने की आशंका है.