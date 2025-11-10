हमीरपुर मर्डर केस: नाबालिग आरोपी की सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर पुलिस की कार्रवाई, लोगों को किया तलब
सोशल मीडिया पर नाबालिग आरोपी की फोटो शेयर करने और झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही.
हमीरपुर: जिला हमीरपुर में सासन में 40 वर्षीय महिला की हत्या मामले में सोशल मीडिया पर अपलोड की गई झूठी अफवाहों पर हमीरपुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है. एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने सोमवार को सासन में हुए हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि नाबालिग द्वारा किया गया यह जघन्य अपराध है. हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा तथ्य जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नाबालिग की आयु को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर नाबालिग की फोटो शेयर की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 24 लोगों को पुलिस थाने में तलब किया है.
"पुलिस को नाबालिग की आयु की जो साक्ष्य बरामद हुए हैं, उसमें नाबालिग का जन्म 2011 का बताया गया है. उस हिसाब से नाबालिग की आयु मात्र 14 वर्ष की है, लेकिन सोशल मीडिया पर नाबालिग की फोटो को शेयर किया जा रहा है, जो कानून के तहत अपराध है. जिसके तहत जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर नाबालिग की फोटो को शेयर किया है, उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी के तहत पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले करीब 24 लोगों को पुलिस थाने में तलब किया है." - भगत सिंह, एसपी हमीरपुर
'भ्रमित पोस्ट शेयर करने पर होगी एफआईआर'
एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक सही जानकारी नहीं मिलती है, तब तक सोशल मीडिया पर इस मामले की कोई भी जानकारी साझा न करें. अगर कोई साक्षी या सबूत है तो सीधे पुलिस थाने या एसपी कार्यालय में संपर्क करें, लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली पोस्ट शेयर न करें अन्यथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि हमीरपुर जिले के सासन गांव में 3 नवंबर को एक 40 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और नाबालिग को इस मामले में हिरासत में लिया था. पूछताछ के दौरान नाबालिग ने अपना अपराध कबूल किया है. जिसके तहत नाबालिग को ऑब्जरवेशन होम ऊना में रखा गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है. पुलिस की छानबीन में पाया कि नाबालिग द्वारा महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब महिला ने इनकार किया तो नाबालिग ने महिला पर दराती से जानलेवा हमला किया. जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. 7 नवंबर को महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई. महिला के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.