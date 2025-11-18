ETV Bharat / state

हमीरपुर मर्डर केस: इस संस्था ने संभाली दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर फर्जी उगाही का मामला दर्ज

हमीरपुर: पुलिस थाना हमीरपुर में महिला हत्याकांड में पीड़ित परिवार और खासतौर पर दिव्यांग बेटे की मदद के लिए पहचान संस्था हमीरपुर आगे आई है. संस्था ने मृत महिला के दिव्यांग बेटे को आधिकारिक रूप से गोद लेकर उसकी दिनभर की देखभाल का जिम्मा उठाने का निर्णय लिया है. यह कदम उस समय उठाया गया है जब दिव्यांग अपनी मां की मौत के सदमे के बीच देखभाल और सुरक्षा के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है. पहचान संस्था सासन में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल संचालित करती है. इस स्कूल में वर्तमान में 67 दिव्यांग बच्चे शिक्षा और दैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

ये संस्था बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और दैनिक जीवन में आवश्यक कौशल विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत है. दिव्यांग बच्चा पहले भी इस विशेष विद्यालय में जाता था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण पिछले कुछ महीनों से स्कूल नहीं आ पा रहा था. तीन नवंबर को रंजना देवी की हत्या की घटना के बाद उसकी देखभाल को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गईं. मृत महिला का दिव्यांग बेटा बोल नहीं सकता है और समझने की क्षमता भी सीमित है, ऐसे में उसकी सुरक्षा और परवरिश सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी.

दिव्यांग बच्चे की जिम्मेदारी पहचान संस्था ने संभाली

इसी को देखते हुए पहचान संस्था ने निर्णय लिया कि, दिव्यांग बच्चे की पढ़ाई, भोजन, पोषण और दैनिक देखभाल का पूरा खर्च संस्था स्वयं उठाएगी. संस्था न केवल दिव्यांग बच्चे को अपने स्कूल में दिनभर रखेगी, बल्कि उसे घर से लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी अपनी गाड़ी के माध्यम से करेगी. इस कदम से परिवार पर आर्थिक और मानसिक दबाव काफी हद तक कम होगा. मृत महिला के पिता लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं और इस कठिन समय में उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.