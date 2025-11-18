हमीरपुर मर्डर केस: इस संस्था ने संभाली दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर फर्जी उगाही का मामला दर्ज
मां की हत्या के बाद इस संस्था ने संभाली मृत महिला के दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी. दिव्यांग बेटे के नाम पर हो रही थी ठगी.
हमीरपुर: पुलिस थाना हमीरपुर में महिला हत्याकांड में पीड़ित परिवार और खासतौर पर दिव्यांग बेटे की मदद के लिए पहचान संस्था हमीरपुर आगे आई है. संस्था ने मृत महिला के दिव्यांग बेटे को आधिकारिक रूप से गोद लेकर उसकी दिनभर की देखभाल का जिम्मा उठाने का निर्णय लिया है. यह कदम उस समय उठाया गया है जब दिव्यांग अपनी मां की मौत के सदमे के बीच देखभाल और सुरक्षा के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है. पहचान संस्था सासन में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल संचालित करती है. इस स्कूल में वर्तमान में 67 दिव्यांग बच्चे शिक्षा और दैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
ये संस्था बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और दैनिक जीवन में आवश्यक कौशल विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत है. दिव्यांग बच्चा पहले भी इस विशेष विद्यालय में जाता था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण पिछले कुछ महीनों से स्कूल नहीं आ पा रहा था. तीन नवंबर को रंजना देवी की हत्या की घटना के बाद उसकी देखभाल को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गईं. मृत महिला का दिव्यांग बेटा बोल नहीं सकता है और समझने की क्षमता भी सीमित है, ऐसे में उसकी सुरक्षा और परवरिश सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी.
दिव्यांग बच्चे की जिम्मेदारी पहचान संस्था ने संभाली
इसी को देखते हुए पहचान संस्था ने निर्णय लिया कि, दिव्यांग बच्चे की पढ़ाई, भोजन, पोषण और दैनिक देखभाल का पूरा खर्च संस्था स्वयं उठाएगी. संस्था न केवल दिव्यांग बच्चे को अपने स्कूल में दिनभर रखेगी, बल्कि उसे घर से लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी अपनी गाड़ी के माध्यम से करेगी. इस कदम से परिवार पर आर्थिक और मानसिक दबाव काफी हद तक कम होगा. मृत महिला के पिता लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं और इस कठिन समय में उनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.
ETV भारत के साथ खास बातचीत में पहचान स्कूल की प्रधानाचार्य चेतना शर्मा ने बताया कि, "संस्था की ओर से 26 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल की सुविधा उपलब्ध है. दिव्यांग बच्चे को पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा और उसकी प्रत्येक जरूरत का ध्यान संस्था पूरी जिम्मेदारी से रखेगी. प्रशासन भी उस बच्चे की मदद के लिए प्रयासरत है. हालांकि पिता के सरकारी कर्मचारी होने के कारण सुख आश्रय योजना में दिव्यांग बच्चे का नाम शामिल करने में कुछ शर्तें बाधा बन रही हैं, लेकिन विभाग वैकल्पिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चे की देखभाल में कोई कमी न आए."
इसके अलावा चेतना शर्मा ने लोगों से अपील की है कि, सोशल मीडिया पर दिव्यांग बच्चे और उसके परिवार की वीडियो और तस्वीरें बिना अनुमति के साझा न की जाएं, क्योंकि इससे परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हमीरपुर मर्डर केस में मृत महिला के बेटे के नाम पर 'ठगी'
इसी बीच महिला हत्याकांड की आड़ में फर्जी तरीके से आर्थिक उगाही का मामला भी सामने आया है. पहचान संस्था सलासी की अध्यक्ष चेतना शर्मा ने पुलिस थाना सदर हमीरपुर में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक यूजर ने दिव्यांग बच्चे की तस्वीर का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी पोस्ट की है. इस पोस्ट में क्यूआर कोड लगाकर लोगों से आर्थिक सहायता भेजने की अपील की गई है. पोस्ट को विश्वसनीय दिखाने के लिए दिव्यांग बच्चे और चेतना शर्मा की एक तस्वीर का भी गलत तरीके से उपयोग किया गया.
संस्था की प्रधानाचार्य ने कहा कि, पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है और साइबर टीम आरोपी की पहचान करने में जुटी है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार संवेदनशील मामलों में फर्जी उगाही करना गंभीर अपराध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पहचान संस्था की यह पहल मृत महिला के दिव्यांग बेटे के जीवन में राहत और सुरक्षा देने वाला बड़ा कदम है, जबकि फर्जी उगाही की घटना ने लोगों को सतर्क होने का संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की मदद भेजने से पहले जानकारी की सत्यता अवश्य जांचे.
