संदिग्ध हालात में महिला की मौत; बहू ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस बोली सड़क हादसा
हमीरपुर मौदहा कोतवाली कस्बे के रहने वाला वृद्धा गुरुवार देर रात अपने बेटे के साथ शादी समारोह में गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:49 PM IST
हमीरपुर : मौदहा कोतवाली कस्बे में गुरुवार देर रात एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वृद्धा अपने बेटे के साथ किसी शादी समारोह में गई थी. वृद्धा की बहू ने देवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. प्रारंभिक जांच में पुलिस घटना को सड़क हादसा मान रही है. हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके में कई तरह की चर्चा है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.
बताया जा रहा कि बांकी तलैया वार्ड नंबर एक निवासी बुधिया देवी (60) अपने छोटे बेटे करन (24) के साथ रहती थीं. बड़ा बेटा रामबाबू अलग रहता है. बुधिया देवी की बहू चंदा के अनुसार रात करीब 11 बजे करन अपनी मां को एक दुकान मालिक के घर चल रही शादी में ले गया था. थोड़ी देर बाद चंदा को ननद का फोन आया, जिसमें बताया गया कि करन ने सूचना दी है कि मां छत से गिरकर घायल हो गई हैं. वहीं चंदा का कहना है कि उनका मकान कच्चा है. इसलिए छत से गिरने की बात संदिग्ध है.
मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है. महिला अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी. बेटा शराब के नशे में था और पढ़ोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी. जिससे महिला की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.