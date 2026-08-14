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हमीरपुर में बिजली के सपोर्टर तार में उतरा करंट, महिला की मौत

इमिलिया गांव में घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर तार के संपर्क में आने से हुई दुर्घटना.

करंट से हादसा. शकुन (44). फाइल फोटो
करंट से मौत, शकुन. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 2:12 PM IST

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हमीरपुर : थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में शुक्रवार को घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर तार में करंट उतरने से महिला (44) की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना से आक्रोशित परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

इमिलिया गांव निवासी संतराम राजपूत ने बताया कि उनकी पत्नी शकुन (44) शुक्रवार को नहाने के बाद घर से बाहर निकली थीं. इसी दौरान वह घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर तार के संपर्क में आ गईं. तार में करंट उतरने से उन्हें जोरदार झटका लगा और वह मौके पर गिर पड़ीं. चीख सुनकर पति संतराम, दोनों बेटे आशीष और कल्लू समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. आनन-फानन निजी वाहन से शकुन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा पहुंचाया. जहां चिकित्सक शिवजी गुप्ता ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.


थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों ने आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है. इस मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बहरहाल महिला की मौत के पति संतराम और दोनों बेटों का रो रो कर बेहाल है. ग्राम प्रधान महिपाल सिंह ने बताया कि संतराम के पास महज दो बीघा जमीन है. वह पत्नी के सहयोग से खेती और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे. पत्नी की मौत के बाद दो बेटों की जिम्मेदारी अब संतराम के कंधों पर आ गई है. अधिकारियों से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की जाएगी.

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