ETV Bharat / state

हमीरपुर में बिजली के सपोर्टर तार में उतरा करंट, महिला की मौत

हमीरपुर : थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में शुक्रवार को घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर तार में करंट उतरने से महिला (44) की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना से आक्रोशित परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

इमिलिया गांव निवासी संतराम राजपूत ने बताया कि उनकी पत्नी शकुन (44) शुक्रवार को नहाने के बाद घर से बाहर निकली थीं. इसी दौरान वह घर के बाहर लगे बिजली के खंभे के सपोर्टर तार के संपर्क में आ गईं. तार में करंट उतरने से उन्हें जोरदार झटका लगा और वह मौके पर गिर पड़ीं. चीख सुनकर पति संतराम, दोनों बेटे आशीष और कल्लू समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. आनन-फानन निजी वाहन से शकुन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा पहुंचाया. जहां चिकित्सक शिवजी गुप्ता ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.



थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों ने आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है. इस मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.