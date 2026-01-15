ETV Bharat / state

धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप पर आक्रोश; भीड़ ने थाना घेरा, नेशनल हाइवे जाम

सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया है.

हमीरपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आक्रोश.
हमीरपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आक्रोश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 2:47 PM IST

हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उससे जुड़े धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गुरूवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं सुमेरपुर थाने का घेराव किया. आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाइवे भी जाम कर दिया.

सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया है. वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. वीडियो में दिखाई दे रही महिला से संपर्क करने का प्रयास जारी है.

पीड़ित युवती के पिता की तरफ से तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर तथ्यों की जांच की जा रही है. सभी आरोपों पर जांच हो रही है. आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूछताछ और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.

हमीरपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आक्रोश. (Video Credit: ETV Bharat)

कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात: हिंदू संगठनों की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रहीं.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है. पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है, ताकि किसी भी अराजक तत्व पर नजर रखी जा सके. फिलहाल सुमेरपुर कस्बे में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

अब जानें क्यों बढ़ा बवाल: आरोप है कि मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. इस घटना के सामने आने पर कस्बे में तनाव की स्थिति बन गई. हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दीं. बाजार क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए. कुछ संगठनों ने मामले को धर्मांतरण और तथाकथित लव जिहाद से जोड़ते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

अब पीड़ित युवती के पिता की ओर से आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी गई है. ए जाने की तैयारी की जा रही है. इसमें वीडियो वायरल करने के साथ-साथ अन्य आरोप शामिल किए जाने की मांग की जा रही है. वहीं, गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक के घर पर पत्थरबाजी भी की है.

