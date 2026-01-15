ETV Bharat / state

धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप पर आक्रोश; भीड़ ने थाना घेरा, नेशनल हाइवे जाम

हमीरपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आक्रोश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उससे जुड़े धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गुरूवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं सुमेरपुर थाने का घेराव किया. आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाइवे भी जाम कर दिया. सुमेरपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया है. वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. वीडियो में दिखाई दे रही महिला से संपर्क करने का प्रयास जारी है. पीड़ित युवती के पिता की तरफ से तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर तथ्यों की जांच की जा रही है. सभी आरोपों पर जांच हो रही है. आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूछताछ और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. हमीरपुर में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आक्रोश. (Video Credit: ETV Bharat) कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात: हिंदू संगठनों की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रहीं.