हमीरपुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा; डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट, विरोध में ओपीडी ठप
सदर कोतवाली में ईएमओ डॉ. महेंद्र कुमार सिंह ने दी तहरीर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 12:15 PM IST
हमीरपुर : जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार तड़के मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. आरोप है कि तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की. स्टाफ नर्स का ईसीजी मशीन के तार से गला दबाने की कोशिश की गई. घटना के बाद डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी सदर कोतवाली पहुंच गए. इस दौरान जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित रहीं.
बताया जा रहा कि थाना बिवार क्षेत्र के अटरार गांव निवासी जितेंद्र सिंह (18) को परिजन मंगलवार तड़के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे थे. ड्यूटी पर तैनात ईएमओ डॉ. महेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था, उसकी हालत काफी गंभीर थी. प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर किया गया था. इसी दौरान एंबुलेंस स्टाफ को युवक की हालत पर संदेह हुआ. जिसके बाद उसे दोबारा इमरजेंसी में लाया गया. जांच और ईसीजी के दौरान युवक की मौत की पुष्टि हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही तीमारदार उग्र हो गए और इमरजेंसी में हंगामा शुरू कर दिया.
डॉ. महेंद्र कुमार सिंह की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार करीब 10 से 15 लोगों ने उनके साथ मारपीट की. सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी लूट ली गई. इमरजेंसी में तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. इसके अलावा स्टाफ नर्स विपिन का ईसीजी मशीन के तार से गला दबाने की कोशिश की गई. बचाने पहुंचे गार्ड और अन्य स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार तड़के जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धक्का-मुक्की की थी. मामले में तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.