हमीरपुर में महिला की हत्या के आरोप में दारोगा गिरफ्तार, दहेज उत्पीड़न की जांच के दौरान बढ़ी थी नजदीकियां, फिर हुआ ये...

हमीरपुर: मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 13 नवंबर की सुबह हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने महोबा जनपद में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी से पूछताछ में महिला से विवाद होने पर लोहे की रॉड से हत्या करने का बात सामने आई है. हत्यारोपी दारोगा ने कार को शव में डालकर मना बसवारी रोड किनारे फेंक दिया था.





कहां मिला था शव: एसपी हमीरपुर डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि थाना मौदहा में 13 नवंबर की सुबह रमना किशनपुर गांव के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. चेहरा कुत्तों ने नोंच डाला था, जिससे पहचान मुश्किल हो गई थी. महिला की शिनाख्त और हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया था. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. दो दिन की जांच के बाद पुलिस ने शव की पहचान महोबा के कबरई थाना क्षेत्र की महिला के रूप में की थी. परिजनों ने इसकी पुष्टि भी की थी.





कब की गई थी हत्या: एसपी के मुताबिक तमाम सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर घटना का अनावरण किया गया है. इस मामलें हत्यारोपी सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने बताया कि 12 नवंबर को घूमते समय किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. उसने गुस्से में लोहे की रॉड से वार कर महिला की हत्या कर दी थी.





पोस्टमार्टम में क्या आया: एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम में महिला के सिर की हड्डियां टूटी मिलीं थी. चेहरे पर नोंचने के घाव थे और गले में कसाव के निशान भी पाए गए थे. दुष्कर्म की आशंका पर स्लाइड और डीएनए सैंपल जांच को भेजे गए हैं. घटना में प्रयुक्त कार व आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.





ऐसे हुआ खुलासा: घटनास्थल के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे. पुलिस ने जब इसकी जांच की तो कार की मूवमेंट घटना के समय से मेल खाती दिखी. कार नंबर की जांच करते-करते पुलिस मालिक तक पहुंची और वहीं से कड़ी खुलती हुई चली गई. अंत में हत्यारोपी सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार ली.