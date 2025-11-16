ETV Bharat / state

हमीरपुर में महिला की हत्या के आरोप में दारोगा गिरफ्तार, दहेज उत्पीड़न की जांच के दौरान बढ़ी थी नजदीकियां, फिर हुआ ये...

हमीरपुर पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा, 13 नवंबर को मिला था महिला का शव.

हमीरपुर में महिला की हत्या के आरोप में दारोगा गिरफ्तार. (hamirpur police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : November 16, 2025 at 12:39 PM IST

हमीरपुर: मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 13 नवंबर की सुबह हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने महोबा जनपद में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी से पूछताछ में महिला से विवाद होने पर लोहे की रॉड से हत्या करने का बात सामने आई है. हत्यारोपी दारोगा ने कार को शव में डालकर मना बसवारी रोड किनारे फेंक दिया था.



कहां मिला था शव: एसपी हमीरपुर डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि थाना मौदहा में 13 नवंबर की सुबह रमना किशनपुर गांव के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. चेहरा कुत्तों ने नोंच डाला था, जिससे पहचान मुश्किल हो गई थी. महिला की शिनाख्त और हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया था. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. दो दिन की जांच के बाद पुलिस ने शव की पहचान महोबा के कबरई थाना क्षेत्र की महिला के रूप में की थी. परिजनों ने इसकी पुष्टि भी की थी.


कब की गई थी हत्या: एसपी के मुताबिक तमाम सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर घटना का अनावरण किया गया है. इस मामलें हत्यारोपी सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने बताया कि 12 नवंबर को घूमते समय किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. उसने गुस्से में लोहे की रॉड से वार कर महिला की हत्या कर दी थी.


पोस्टमार्टम में क्या आया: एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम में महिला के सिर की हड्डियां टूटी मिलीं थी. चेहरे पर नोंचने के घाव थे और गले में कसाव के निशान भी पाए गए थे. दुष्कर्म की आशंका पर स्लाइड और डीएनए सैंपल जांच को भेजे गए हैं. घटना में प्रयुक्त कार व आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ऐसे हुआ खुलासा: घटनास्थल के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे. पुलिस ने जब इसकी जांच की तो कार की मूवमेंट घटना के समय से मेल खाती दिखी. कार नंबर की जांच करते-करते पुलिस मालिक तक पहुंची और वहीं से कड़ी खुलती हुई चली गई. अंत में हत्यारोपी सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार ली.


दहेज उत्पीड़न की जांच के दौरान प्रेम प्रसंग चला: पुलिस की जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि मृतका के दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा की विवेचना महोबा जनपद में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित यादव के पास थी. बयान के बहाने महिला का मोबाइल पर उससे संपर्क बढ़ता गया. इस दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी ही थी कि अचानक किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और महिला की हत्या कर दी गई.


महिला की 2023 में हुई थी शादी: जानकारी के मुताबिक महिला महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी वर्ष 2023 में थाना ललपुरा क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. शादी के करीब एक वर्ष बाद दहेज में दो लाख रुपये और कार न देने पर पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वर्ष 2024 में महिला ने पति, सास, देवर, दो ननद और दो नंदोई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था. वर्ष 2025 में महिला ने देवर के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखाया था. दोनों ही मामले महोबा कोर्ट में चल रहे हैं. महिला का पति सीआरपीएफ में है. महिला के कोई बच्चा नहीं है.

2023 बैच का दारोगा है अंकित यादव: हत्यारोपी अंकित यादव 2023 बैच का दरोगा है. उसकी पहली पोस्टिंग कबरई थाने में हुई थी. पुलिस के मुताबिक दहेज उत्पीड़न के मामले की जांच के दौरान ही दारोगा की महिला से नजदीकियां बढ़ी थीं.

