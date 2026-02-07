ETV Bharat / state

हमीरपुर में अनोखी शादी; बहू की विदाई के लिए ससुर ने किया हेलीकॉप्टर का इंतजाम, देखने उमड़ी भीड़

राठ थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव निवासी गजराज सिंह की क्षेत्रभर में हो रही चर्चा.

हेलीकाॅप्टर से बहू की विदाई.
हेलीकाॅप्टर से बहू की विदाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:54 AM IST

हमीरपुरपुर : बेटे-बेटियों की शादी माता-पिता के लिए भावानात्मक क्षण होता है. इन क्षणों को संजोने और यादगार बनाने के लिए वर और वधू पक्ष की ओर से तमाम इंतजाम किए जाते हैं. ऐसा ही यादगार और रोमांचक कार्य राठ क्षेत्र में देखने को मिला. यहां एक शख्स ने अपनी बहू की विदाई के लिए हेलीकाॅप्टर मंगवाकर चर्चा बटोर ली. पुत्रवधू की पहली बार विदाई हेलीकॉप्टर से कराने के बाद गांव और आसपास के इलाकों से खूब चर्चा हो रही है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत राठ क्षेत्र के कुम्हरिया गांव निवासी गजराज सिंह ने अपने बड़े पुत्र दीपांकर उर्फ सत्यम की शादी को खास बनाने के लिए कुछ अनोखा सोच रखा था. इसी के तहत हेलीकॉप्टर से बहू की विदाई कराने की ठानी. विदाई के लिए हेलीकॉप्टर जैसे ही गांव में उतरा. गांव और आसपास के लोगों की बड़ी भीड़ मौके पर पहुंच गई. राठ क्षेत्र में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

गजराज सिंह के छोटे बेटे यशोवर्धन ने बताया कि पिता का सपना बड़े भइया की शादी यादगार बनाने की थी. इसके लिए विदाई से पहले प्रशासन से सभी आवश्यक अनुमतियां ली गईं. उरई मार्ग स्थित अमगांव तिराहे के पास हेलीपैड तैयार किया गया. सुरक्षा को लेकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर तैनात रहीं. इसके बाद सबसे पहले वर वधू को स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की समाधि स्थल पर ले जाया गया. जहां हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराने के बाद बहू के मायके सरीला क्षेत्र के पहरा गांव तक दोनों को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया. वहां से पुत्र-वधू को गाड़ियों के काफिले के साथ गांव लाया गया.

