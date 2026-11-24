हमीरपुर: वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौत
मौरंग खंड जाने के दौरान दर्दनाक हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:06 PM IST
हमीरपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र में कदौरा-राठ मार्ग पर ममना गांव के पास मंगलवार दोपहर वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक बाइक से एक मौरंग खंड से दूसरे मौरंग खंड जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी सरीला भेजा.
दो युवक की मौके पर मौत
बिवार थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी अजय कुमार (24 वर्ष) पुत्र काशी प्रसाद और दीपक सिंह (26 वर्ष) पुत्र अतबल सिंह, बाइक से जरिया थाना क्षेत्र के इछौरा मौरंग खंड से भेड़ी डांडा मौरंग खंड जा रहे थे. मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे ममना गांव के पास कदौरा से राठ की ओर जा रही वैन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
तेज रफ्तार वैन ने मारी थी ठोकर
वैन में चार से पांच लोग सवार बताए जा रहे थे. ये सभी जालौन जिले के चुरखी क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं. हादसे की सूचना पर पीआरवी और जलालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है.जलालपुर थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी. एंबुलेंस की मदद से शवों को सीएचसी सरीला भेजा गया है. मामले में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और मौके पर कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है
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