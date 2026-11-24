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हमीरपुर: वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौत

हमीरपुर में वैन की ठोकर से दो युवक की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र में कदौरा-राठ मार्ग पर ममना गांव के पास मंगलवार दोपहर वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक बाइक से एक मौरंग खंड से दूसरे मौरंग खंड जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी सरीला भेजा.

दो युवक की मौके पर मौत