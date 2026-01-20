ETV Bharat / state

बेतवा–यमुना पुल पर खराब हुआ ट्रक; 26 घंटे ठप रहा कानपुर–सागर हाईवे, बच्चों की परीक्षा छूटी

बताया गया कि कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेतवा और यमुना नदी पर बने पुल पर सोमवार सुबह करीब आठ बजे डंपर खराब हो गया. इसके चलते सुमेरपुर, कुछेछा, यमुना पुल और सजेती क्षेत्र तक करीब 40 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इसके चलते कई जगहों पर लोग एक ही स्थान पर घंटों तक जाम में फंसे रहे. किसी तरह डंपर को हटाया गया तो रात करीब 12 बजे एक ट्रक खराब हो गया. इसके बाद फिर से जाम लग गया. खराब ट्रक मंगलवार अपराह्म 11 बजे तक नहीं हटाया जा सका. इसके चलते लोगों का मंगलवार भी जाम की भेंट चढ़ गया.

हमीरपुर : कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेतवा और यमुना नदी पर बने पुल पर ट्रक के बाद अन्य वाहनों के खराब होने से बीते 24 घंटे से जाम की स्थिति है. इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था की चौक चौबंद व्यवस्था का दावा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. नतीजतन बीते सोमवार करीब 8 बजे से मंगलवार अपराह्न 11 बजे तक जाम के हालात बरकरार हैं. इससे आम राहगीरों के साथ स्कूली बच्चों, परीक्षार्थियों और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

हाईवे पर रोडवेज बसें, ट्रक, कार और दोपहिया वाहन रात भर रेंगते रहे. जिससे राहगीरों में भारी नाराजगी देखने को मिली. जाम का सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों और परीक्षार्थियों पर पड़ा. महार्षि विद्या मंदिर की स्कूल बस समेत कई विद्यालयों की बसें जाम में फंसी रहीं. बस चालक विवेक कुमार ने बताया कि दो घंटे बाद किसी तरह जाम से निकल सके. कई बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ा.

कानपुर–सागर हाईवे पर लगा जाम. (Photo Credit : ETV Bharat)

महोबा निवासी श्वेता ने बताया कि उनकी बेटी कानपुर सिविल लाइन में स्टेनो की परीक्षा देने जा रही थी. हम सुबह तीन बजे महोबा से निकले थे, लेकिन हमीरपुर में ही जाम में फंस गए. नौ बजे परीक्षा थी, समय पर नहीं पहुंच सके और परीक्षा छूट गई. मेरे साथ अन्य छात्राएं भी थीं, जिन्हें वापस लौटना पड़ा. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ट्रैफिक और क्षेत्रीय पुलिस की अनदेखी से ऐसे हालात अक्सर बनते हैं. पुल से अक्सर ओवरलोड वाहन निकलते हैं. यही खराब होने की दशा में जाम का कारण बनते हैं.

कानपुर–सागर हाईवे पर लगा जाम. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीओ ट्रैफिक राजेश कमल ने बताया कि बीते सोमवार सुबह करीब आठ बजे सुमेरपुर की ओर जा रहा एक भारी वाहन बेतवा पुल पर खराब हो गया था. उसे ठीक कराने के बाद यातायात सुचारु कर दिया गया था, लेकिन रात करीब 12 बजे मौरंग लदा ट्रक फिर से खराब हो गया. किसी तरह मौरंग खाली कराने के बाद ट्रक के क्रेन से हटवा कर मंगलवार दोपहर से यातायात व्यवस्थित किया जा सका.

