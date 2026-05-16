जालौन में दुखद हादसा; तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद खाई में पलटी, 2 युवकों की मौत
जालौन-औरैया रोड पर कन्हैयालाल अग्रवाल मेमोरियल स्कूल के पास शुक्रवार रात हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 1:26 PM IST
हमीरपुर : जालौन-औरैया रोड पर शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद खाई में पलट गई. दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए.
बताया जा रहा है कि दुर्घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र में कन्हैयालाल अग्रवाल मेमोरियल स्कूल के पास हुई थी. कार सवार लोग उरई से औरैया की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी. जिसके चलते कार पहले पेड़ से टकराई और फिर खाई में पलट गई. हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों की मदद से कार में फंसे चार लोगों को बाहर निकाला. चारों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया. जहां दो युवकों को मृत घोषित कर दिया गया. दो घायलों का इलाज चल रहा है.
कोतवाली प्रभारी हरीशंकर ने बताया कि मृतकों की पहचाना शोएब निवासी कुडेसरा थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर तथा इस्माइल शेख निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई. आरिफ पुत्र अरशद अली निवासी ग्राम सिकरी थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर तथा इरशाद पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम पीरू थाना अचपुरा जिला औरंगाबाद बिहार की हालत गंभीर है. दोनों को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.