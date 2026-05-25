हमीरपुर में दुखद हादसा; तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत, गांव में मचा कोहराम
मौदहा कोतवाली क्षेत्र के खण्डेह गांव में सोमवार सुबह हुआ हृदय विदारक हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 3:05 PM IST
हमीरपुर : मौदहा कोतवाली क्षेत्र के खण्डेह गांव में सोमवार सुबह तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबकर मौत हो गई. घटना रामजानकी मंदिर के पीछे स्थित तालाब की है. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
बताया गया, खण्डेह गांव निवासी प्रबल पुत्र घनश्याम यादव (10), आदित्य पुत्र राजू कुशवाहा (9) और भोला पुत्र सीताराम कुशवाहा (10) तीनों बच्चे चार अन्य दोस्तों के साथ सोमवार सुबह करीब 10.30 बजे तालाब में नहाने गए थे. इनमें पांच बच्चे पानी में नहाने उतरे, जबकि दो बच्चे किनारे बैठे रहे. तालाब में करीब पांच फीट पानी भरा था, लेकिन अंदर एक जगह 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा था. नहाने के दौरान तीनों बच्चे उसी गड्ढे में चले गए और डूबने लगे. किनारे बैठे बच्चों ने शोर मचाया. इसके बाद पानी में उतरे अन्य दो बच्चे बाहर निकले और परिजनों व ग्रामीणों को सूचना दी.
सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस भी मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और परिजनों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए सीएचसी मौदहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. सीएचसी मौदहा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. घटना की सूचना पर सीओ राजकुमार पांडेय, एसडीएम करणवीर सिंह और कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार पुलिस बल के साथ सीएचसी पहुंचे.
अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रामजानकी मंदिर के पास तालाब में बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को बाहर निकलवाकर सीएचसी मौदहा भेजा. जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
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