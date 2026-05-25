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हमीरपुर में दुखद हादसा; तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत, गांव में मचा कोहराम

हमीरपुर: तालाब में तीन बच्चों की डूबने से मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )