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हमीरपुर हादसा: लहंगा बुक कराने जा रहे तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत, शादी के घर में पसरा मातम

दुल्हन के लिए लहंगा बुक कराने जा रहे दो बहनों और एक भाई की कार और बाइक की टक्कर में जान चली गई.

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हमीरपुर में लहंगा बुक कराने जा रहे तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:25 PM IST

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हमीरपुर: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत हो गई. दुल्हन के लिए लहंगा बुक कराने जा रहे दो बहनों और एक भाई की कार और बाइक की टक्कर में जान चली गई. हादसे के बाद शादी वाले घर में खुशियां मातम में बदल गईं.

राठ कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव निवासी परिवार में 25 अप्रैल को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं. बुधवार को रागिनी (26), नीलम (19) और तेज प्रताप (23) बाइक से राठ कस्बे लहंगा बुक कराने जा रहे थे.

बताया गया कि मझगवां रोड पर मैहर बाबा महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस से सभी को सीएचसी ले जाया गया, जहां रागिनी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

वहीं नीलम और तेज प्रताप को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि हादसे के समय तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और हेलमेट नहीं पहने थे, जिससे चोटें अधिक गंभीर हो गईं.
मृतका रागिनी बीएड कर चुकी थी और टीईटी की तैयारी कर रही थी, जबकि नीलम बचपन से अपने ननिहाल में रह रही थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं.

मामले में सीओ राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि हादसा सुबह हुआ था, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो घायलों को उपचार के लिए रेफर किया गया था. दोनों की बाद में इलाज के दौरान उरई मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शवों का पोस्टमार्टम कराया है और तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सड़क हादसे में तीन की मौत
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