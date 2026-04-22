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हमीरपुर हादसा: लहंगा बुक कराने जा रहे तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत, शादी के घर में पसरा मातम

हमीरपुर में लहंगा बुक कराने जा रहे तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत. ( ईटीवी भारत )

हमीरपुर: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन चचेरे भाई-बहनों की मौत हो गई. दुल्हन के लिए लहंगा बुक कराने जा रहे दो बहनों और एक भाई की कार और बाइक की टक्कर में जान चली गई. हादसे के बाद शादी वाले घर में खुशियां मातम में बदल गईं. राठ कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव निवासी परिवार में 25 अप्रैल को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं. बुधवार को रागिनी (26), नीलम (19) और तेज प्रताप (23) बाइक से राठ कस्बे लहंगा बुक कराने जा रहे थे. बताया गया कि मझगवां रोड पर मैहर बाबा महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस से सभी को सीएचसी ले जाया गया, जहां रागिनी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.