हिमाचल में चोरों का आतंक! बेटी की शादी के 20 दिन पहले चोरी, घर में बैठकर शराब पीते रहे चोर
एक ही रात में तीन जगह सेंधमारी, पहले दो दुकानों को बनाया निशाना, फिर एक घर का ताला तोड़कर उसमें चोरी की वारदात को अंजाम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 1:01 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर में बड़सर क्षेत्र के बिझड़ी बाजार में शातिर चोरों ने बुधवार रात बेखौफ होकर चोरी की तीन वारदातों को अंजाम दिया.महज 50 से 60 मीटर के दायरे में दो दुकानों और एक घर के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर गए. जिस घर में चोरी हुई, वहां महज 20 दिन बाद बेटी की शादी होनी है. चोर शादी के लिए बनवाए गए नए सोने-चांदी के आभूषणों के साथ पुश्तैनी गहने भी चोरी कर ले गए. परिवार का दावा है कि चोरी हुए गहनों की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है.
पहले दो दुकानों और फिर घर को बनाया निशाना
डीएसपी बड़सर हरीश गुलेरिया ने बताया कि चोरों ने सबसे पहले बिझड़ी बाजार में देशराज और रवि पटियाल की दुकानों को निशाना बनाया. दोनों दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने हार और नकदी चोरी कर ली. शुरुआती जांच के अनुसार देशराज की दुकान से करीब 50 हजार रुपए के नोटों के हार और नकदी चोरी हुई है, जबकि रवि की दुकान से 5 हजार रुपए चोरी हुए हैं. इसके बाद चोरों ने कुछ ही दूरी पर स्थित सुरजीत सिंह के घर में सेंध लगा दी.
"बड़सर थाना की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. जल्द ही शातिर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं." - हरीश गुलेरिया, डीएसपी बड़सर
शादी की शॉपिंग करने चंडीगढ़ गया था परिवार
सुरजीत सिंह का परिवार बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में खरीदारी करने के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था. घर खाली देखकर चोरों ने कमरों और सामान को खंगाला और अलमारियों में रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सुरजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घर से करीब 30 तोले सोने और आधा किलो चांदी के गहने चोरी हुए हैं. इनमें बेटी की शादी के लिए तैयार करवाए नए गहनों के अलावा परिवार के पुश्तैनी गहने भी शामिल हैं. घटना से पूरा परिवार सदमे में है.
चोरों ने घर पर बैठकर पी शराब, मिली खाली बोतलें
इसके अलावा घर के अंदर शराब की खाली बोतलें, जूठे गिलास और खाद्य सामग्री भी मिली है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खाली घर होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने वहां बैठकर शराब पी और काफी समय बिताया. दुकानदारों को चोरी का पता सुबह चला, जबकि घर में हुई वारदात की जानकारी परिवार को दोपहर बाद मिली. जब वे लोग घर वापस आए और घर का ताला टूटा हुआ मिला. जब अंदर जाकर देखा तो सारे जेवर और नकदी भी गायब थी.
घटना की जांच में जुटी पुलिस की टीम
वहीं, वारदात की सूचना मिलते ही बड़सर पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. घटनास्थल से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हालांकि फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है.
बिझड़ी में पुलिस स्टाफ में बढ़ोतरी की मांग
चोरी की इस घटना के बाद व्यापार मंडल बिझड़ी के प्रधान रणजीत सहित अन्य व्यापारियों ने पुलिस चौकी बिझड़ी में पुलिस कर्मियों के स्टाफ में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है. व्यापारियों का कहना है कि पहले बाजार में नियमित पुलिस गश्त होती थी, लेकिन अब गश्त नहीं हो रही है. चौकी में स्टाफ की कमी के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. क्षेत्र में नशे से जुड़े लोगों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है.