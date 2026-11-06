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हिमाचल में चोरों का आतंक! बेटी की शादी के 20 दिन पहले चोरी, घर में बैठकर शराब पीते रहे चोर

हमीरपुर में एक ही रात में तीन जगह चोरी ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जिला हमीरपुर में बड़सर क्षेत्र के बिझड़ी बाजार में शातिर चोरों ने बुधवार रात बेखौफ होकर चोरी की तीन वारदातों को अंजाम दिया.महज 50 से 60 मीटर के दायरे में दो दुकानों और एक घर के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर गए. जिस घर में चोरी हुई, वहां महज 20 दिन बाद बेटी की शादी होनी है. चोर शादी के लिए बनवाए गए नए सोने-चांदी के आभूषणों के साथ पुश्तैनी गहने भी चोरी कर ले गए. परिवार का दावा है कि चोरी हुए गहनों की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है.

पहले दो दुकानों और फिर घर को बनाया निशाना