रेप के बाद किशोरी को पिलाया तेजाब; आंतें झुलसने से लगातार ब्लीडिंग, 30 दिनों तक 7 अस्पतालों में चला इलाज, KGMU में मौत

हमीरपुर में 28 अक्टूबर को हुई थी हैवानियत, बेटी की जान बचाने के लिए कई अस्पतालों में भटकता रहा गरीब पिता.

कई दिनों के इलाज के बाद पीड़िता की मौत.
कई दिनों के इलाज के बाद पीड़िता की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:08 PM IST

हमीरपुर : घर में घुसकर एक नाबालिग और 2 युवकों ने 16 साल की किशोरी से रेप किया. इसके बाद उसे तेजाब भी पिला दिया. घटना 28 अक्टूबर को जलालपुर इलाके के एक गांव में हुई थी. किशोरी की आंतें झुलस गईं थीं. लगातार ब्लीडिंग हो रही थी. पीड़िता का 30 दिनों तक 7 अस्पतालों में इलाज चला. 31वें दिन गुरुवार की रात को लखनऊ केजीएमयू में उसकी मौत हो गई.

जलालपुर के एक गांव में 28 अक्तूबर की रात गांव के ही एक नाबालिग समेत 2 युवक दीवार फांदकर किशोरी के घर में घुस गए थे. तीनों किशोरी को घर की छत पर उठा ले गए. वहां उसके साथ रेप किया. पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार शोर सुनकर किशोरी की मां वहां पहुंची. इस पर आरोपियों ने बेटी को तेजाब पिला दिया था.

झांसी मेडिकल कॉलेज में भी चला इलाज : घटना में किशोरी की आंतें बुरी तरह झुलस गईं थी. लगातार ब्लीडिंग हो रही थी. परिजन सरीला सीएचसी ले गए. यहां से किशोरी को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां 12 दिनों तक इलाज चला, इसके बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ. यहां से किशोरी को एसजीपीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया.

कानपुर में भी हुआ पीड़िता का इलाज : परिजनों के अनुसार एसजीपीजीआई में भर्ती न करने पर वे किशोरी को हमीरपुर जिला अस्पताल लेकर आए थे. यहां किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. यहां से उसे फिर कानपुर हैलट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां भी करीब 15 दिन इलाज चला. हालत बिगड़ने पर फिर उसे एसजीपीजीआई भेज दिया गया.

परिजनों के अनुसार वहां दो दिनों तक इलाज चला. मामूली सुधार भी दिखा. बाद में चिकित्सकों ने सर्जरी के लिए दो लाख रुपये जमा कराने को कहा. आर्थिक तंगी के कार रकम जमा नहीं कर पाए. इसके बाद पीड़िता को केजीएमयू लखनऊ भेज दिया गया. यहां 3 दिन बाद बुधवार को किशोरी को सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया. यहां पता चला कि केवल 4 प्वाइंट ही खून है.

गुरुवार रात नाजुक हो गई हालत : गुरुवार की देर शाम जलालपुर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने स्टाफ से बात कर 2 यूनिट खून की व्यवस्था कराई. रात में खून चढ़ाया गया, लेकिन तब तक हालत नाजुक हो चुकी थी. गुरुवार की रात एक बजे के आसपास किशोरी की हालत बिगड़ने लगी. इसके कुछ ही घंटे के बाद रात 2 बजे उसकी मौत हो गई.

पिता ने बताया कि वह मजदूरी करते हैं. घटना के बाद से अब तक वह घर नहीं गए. केजीएमयू में बेटी तीन दिन स्ट्रेचर पर पड़ी रही. अगर समय से उसे भर्ती कर लिया जाता तो वह बच सकती थी. गुरुवार शाम को लखनऊ पुलिस की एक इंस्पेक्टर और एक महिला उपनिरीक्षक ने बेटी का बयान भी दर्ज किया था.

एक आरोपी को पकड़ चुकी है पुलिस : एसपी दीक्षा शर्मा ने कहा कि घटना के बाद से ही पुलिस लगातार परिवार के संपर्क में थी. उपचार में भी पूरी मदद की जा रही थी. सर्जरी वार्ड में शिफ्ट कर बेड और ब्लड की व्यवस्था कराई गई थी. उसका ठीक से उपचार चल रहा था. मामले में तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर किशोर आरोपी को पकड़ा जा चुका है.

सांसद बोले- सख्त कार्रवाई होगी : इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है और परिवार वहीं मौजूद है. वहीं राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का कहना है कि यह अत्यंत गंभीर घटना है. अब इसे धारा 302 में बदलावाय जाएगा, जांच में जिनके नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

वहीं मामले में परिजनों की ओर से पहले एक आरोपी के खिलाफ ही तहरीर दी गई थी. पुलिस ने इसके आधार पर कार्रवाई की थी. पीड़िता ने बाद में बयान बदल दिए थे. सात नवंबर को झांसी में उसने अन्य युवकों के भी नाम लिए थे. हालांकि अभी तक एफआईआर में पुलिस ने उनके नाम शामिल नहीं किए हैं. परिजनों ने बाद में दूसरी तहरीर दी थी. इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया था.

