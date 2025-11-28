ETV Bharat / state

रेप के बाद किशोरी को पिलाया तेजाब; आंतें झुलसने से लगातार ब्लीडिंग, 30 दिनों तक 7 अस्पतालों में चला इलाज, KGMU में मौत

हमीरपुर : घर में घुसकर एक नाबालिग और 2 युवकों ने 16 साल की किशोरी से रेप किया. इसके बाद उसे तेजाब भी पिला दिया. घटना 28 अक्टूबर को जलालपुर इलाके के एक गांव में हुई थी. किशोरी की आंतें झुलस गईं थीं. लगातार ब्लीडिंग हो रही थी. पीड़िता का 30 दिनों तक 7 अस्पतालों में इलाज चला. 31वें दिन गुरुवार की रात को लखनऊ केजीएमयू में उसकी मौत हो गई.

जलालपुर के एक गांव में 28 अक्तूबर की रात गांव के ही एक नाबालिग समेत 2 युवक दीवार फांदकर किशोरी के घर में घुस गए थे. तीनों किशोरी को घर की छत पर उठा ले गए. वहां उसके साथ रेप किया. पिता की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार शोर सुनकर किशोरी की मां वहां पहुंची. इस पर आरोपियों ने बेटी को तेजाब पिला दिया था.

झांसी मेडिकल कॉलेज में भी चला इलाज : घटना में किशोरी की आंतें बुरी तरह झुलस गईं थी. लगातार ब्लीडिंग हो रही थी. परिजन सरीला सीएचसी ले गए. यहां से किशोरी को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां 12 दिनों तक इलाज चला, इसके बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ. यहां से किशोरी को एसजीपीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया.

कानपुर में भी हुआ पीड़िता का इलाज : परिजनों के अनुसार एसजीपीजीआई में भर्ती न करने पर वे किशोरी को हमीरपुर जिला अस्पताल लेकर आए थे. यहां किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. यहां से उसे फिर कानपुर हैलट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यहां भी करीब 15 दिन इलाज चला. हालत बिगड़ने पर फिर उसे एसजीपीजीआई भेज दिया गया.

परिजनों के अनुसार वहां दो दिनों तक इलाज चला. मामूली सुधार भी दिखा. बाद में चिकित्सकों ने सर्जरी के लिए दो लाख रुपये जमा कराने को कहा. आर्थिक तंगी के कार रकम जमा नहीं कर पाए. इसके बाद पीड़िता को केजीएमयू लखनऊ भेज दिया गया. यहां 3 दिन बाद बुधवार को किशोरी को सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया. यहां पता चला कि केवल 4 प्वाइंट ही खून है.

गुरुवार रात नाजुक हो गई हालत : गुरुवार की देर शाम जलालपुर इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने स्टाफ से बात कर 2 यूनिट खून की व्यवस्था कराई. रात में खून चढ़ाया गया, लेकिन तब तक हालत नाजुक हो चुकी थी. गुरुवार की रात एक बजे के आसपास किशोरी की हालत बिगड़ने लगी. इसके कुछ ही घंटे के बाद रात 2 बजे उसकी मौत हो गई.