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सीएम सुक्खू के गृह जिले में कैसा रहा कांग्रेस का हाल, एक जगह तो खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी

जीत के बाद जश्न मनाते विजयी उम्मीदवार ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में रविवार शाम घोषित हुए नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा के चुनावी नतीजों ने स्थानीय राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं. सुजानपुर में जहां मतदाताओं ने किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न देकर त्रिशंकु जनादेश दिया है, वहीं भोटा में कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही. दोनों ही जगह अब अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला निर्दलीय और स्थानीय गुटों के हाथ में आ गया है.

सुजानपुर नगर परिषद के सभी 9 वार्डों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर चेहरा पार्टी सिंबल पर भारी पड़ा है. यहां भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई है. इस चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया है, जिन्होंने 4 वार्डों में परचम लहराकर दोनों प्रमुख दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. अब नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी उसी के खाते में जाएगी, जिसे इन आजाद पार्षदों का समर्थन मिलेगा.

सुजानपुर नगर परिषद के नतीजे

वार्ड नंबर-1: बलविंदर सिंह ने 296 मत प्राप्त कर बड़ी जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रमेश चंद को 125 वोट मिले.

वार्ड नंबर-2: निर्दलीय प्रत्याशी मुनीष कुमार गुप्ता 335 मतों से विजयी घोषित हुए . उन्होंने जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि वार्ड की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी. यहां मनोज कुमार को 158 और श्रवण कुमार को 76 वोट मिले .

वार्ड नंबर-3: ज्योतिका ठाकुर ने 241 मत लेकर जीत दर्ज की .

वार्ड नंबर-4: विनय कुमार 235 वोट लेकर विजयी रहे .

वार्ड नंबर-5: कड़े मुकाबले में शिवानी ठाकुर ने 230 मत लेकर प्रिया को मामूली अंतर से शिकस्त दी.

वार्ड नंबर-6: प्रोमिला देवी 158 मतों के साथ जीतने में सफल रहीं .

वार्ड नंबर-7: कांग्रेस समर्थित नीलम धीमान ने 222 मत लेकर जीत दर्ज की. उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्यों को गति देना उनका मुख्य लक्ष्य है .

वार्ड नंबर-8: वीना देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 386 वोट प्राप्त किए और इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत दर्ज की .

वार्ड नंबर-9: भाजपा समर्थित मीनाक्षी 251 मतों के साथ विजयी रहीं. उन्होंने चुनाव जीतने के बाद वार्ड की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही .

भोटा में खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस

उधर, नगर पंचायत भोटा के 7 वार्डों के नतीजों ने कांग्रेस संगठन को बड़ा झटका दिया है. यहां कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी. भाजपा ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि स्थानीय व्यापार मंडल समर्थित उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर दिए हैं.

भोटा नगर पंचायत के नतीजे

वार्ड-1 (रविदासनगर): सरोज कुमारी 74 मतों से जीत हासिल की.