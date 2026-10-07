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हिमाचल में किराए के कमरे में मिला 19 वर्षीय छात्रा का शव, गांव गए हुए थे पिता

किराए के कमरे में मिला छात्रा का शव ( FILE@ETVBHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के समीप किराए के कमरे में रह रही एक 19 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

गांव गए हुए थे पिता