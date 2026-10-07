हिमाचल में किराए के कमरे में मिला 19 वर्षीय छात्रा का शव, गांव गए हुए थे पिता
पुलिस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है. आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने तनाव में आकर सुसाइड किया हो.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:23 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के समीप किराए के कमरे में रह रही एक 19 वर्षीय छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.
गांव गए हुए थे पिता
जानकारी के अनुसार, छात्रा सुजानपुर की ही रहने वाली थी और हमीरपुर में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. वह अणु क्षेत्र में किराए के कमरे में रहती थी. बुधवार सुबह उसके पिता को बेटी की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया. बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता एचआरटीसी में चालक हैं. वह कुछ दिन अपनी बेटी के साथ अणु स्थित किराए के कमरे और कुछ दिन अपने गांव में रहते थे. मंगलवार को पिता गांव चले गए थे. इसके बाद बुधवार सुबह उन्हें बेटी के कमरे में फंदे से लटके होने की सूचना मिली.
मौके पर नहीं मिला कोई सुसाइड नोट
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस ने कमरे का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई. फिलहाल मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि छात्रा पढ़ाई को लेकर तनाव में हो सकती थी. हालांकि, उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने परिजनों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. छात्रा की अचानक हुई मौत से उसके परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है.
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