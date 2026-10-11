हवालात में बंद कैदी पति के लिए चिट्टा लेकर जेल में पहुंच गई पत्नी, चेकिंग के दौरान ऐसा खुला राज
जिला हमीरपुर की सब-जेल में जेब से चिट्टा बरामद हुआ. सामान कैदी की पत्नी देकर गई थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:20 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर की सब-जेल में बंद एक अंडर ट्रायल कैदी के लिए उसकी पत्नी द्वारा लाए गए सामान से चिट्टा बरामद होने का मामला सामने आया है. महिला जेल में बंद अपने पति के लिए सामान लेकर पहुंची थी. वो सामान जेल परिसर में छोड़कर चली गई. इसके बाद जब पुलिस ने सामान की जांच की, तो उसमें रखी जींस की जेब से चिट्टा बरामद हुआ.
पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, सब-जेल हमीरपुर में बंद अंडर ट्रायल कैदी संजीव कुमार के लिए उसकी पत्नी कुछ सामान लेकर आई थी. महिला सामान जेल में छोड़कर चली गई थी. जेल में आने वाले सामान की नियमित जांच के दौरान पुलिस ने जब जींस की तलाशी ली, तो उसकी जेब में छिपाकर रखी गई चिट्टे की कुछ मात्रा बरामद हुई.
इसके बाद पुलिस ने नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया. इस घटना के बाद जेल में बंद कैदियों के लिए बाहर से लाए जाने वाले सामान की जांच व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है. जेल में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से सामान की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे जेल तक पहुंचाने के पीछे क्या मकसद था. मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है.
वहीं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि 'अंडर ट्रायल कैदी की पत्नी सामान लेकर आई थी. सब-जेल में छोड़े गए सामान की जांच के दौरान जींस से चिट्टा बरामद हुआ है. पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है. नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी और उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा रही है. जेल में बाहर से आने वाले सामान की जांच भी इसी सतर्कता का हिस्सा है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि चिट्टे की बरामदगी से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके.'
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