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हवालात में बंद कैदी पति के लिए चिट्टा लेकर जेल में पहुंच गई पत्नी, चेकिंग के दौरान ऐसा खुला राज

जेल में चिट्टा लेकर पहुंच गई महिला ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जिला हमीरपुर की सब-जेल में बंद एक अंडर ट्रायल कैदी के लिए उसकी पत्नी द्वारा लाए गए सामान से चिट्टा बरामद होने का मामला सामने आया है. महिला जेल में बंद अपने पति के लिए सामान लेकर पहुंची थी. वो सामान जेल परिसर में छोड़कर चली गई. इसके बाद जब पुलिस ने सामान की जांच की, तो उसमें रखी जींस की जेब से चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, सब-जेल हमीरपुर में बंद अंडर ट्रायल कैदी संजीव कुमार के लिए उसकी पत्नी कुछ सामान लेकर आई थी. महिला सामान जेल में छोड़कर चली गई थी. जेल में आने वाले सामान की नियमित जांच के दौरान पुलिस ने जब जींस की तलाशी ली, तो उसकी जेब में छिपाकर रखी गई चिट्टे की कुछ मात्रा बरामद हुई.