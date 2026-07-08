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हमीरपुर में गलत वारंटी को जेल भेजने वाला एसआई लाइन हाजिर, थाने में मारपीट के आरोपों की जांच जारी

सदर कोतवाली पुलिस ने पहचान स्पष्ट होने के बावजूद युवक को नहीं छोड़ा नहीं, थाने में मारपीट की गई. युवक अब भी अस्पताल में है.

गलत वारंटी को भेजा जेल, अब लाइन हाजिर.
गलत वारंटी को भेजा जेल, अब लाइन हाजिर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 8:38 AM IST

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हमीरपुर : सदर कोतवाली में गलत वारंटी युवक को थाने लाने के मामले में पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने कार्रवाई करते हुए एसआई सुरेंद्र पाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक की प्रारंभिक जांच में बिना स्पष्ट सत्यापन के युवक को वारंटी मानकर थाने लाने में प्रथमदृष्टया लापरवाही मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. वहीं, थाने में मारपीट के आरोपों की जांच अभी जारी है.

बता दें, बीती चार जुलाई की शाम सदर कोतवाली पुलिस गैर-जमानती वारंट की तामील के लिए मेरापुर पहुंची थी. पुलिस शिवराज नाम के वारंटी की तलाश में गई थी, लेकिन उसी नाम के दूसरे युवक शिवराज सिंह को थाने ले आई. थाने में अभिलेखों का मिलान करने पर पता चला कि वारंट में दर्ज व्यक्ति के पिता का नाम अलग है और थाने लाया गया युवक वारंटी नहीं है.


युवक के परिजनों का आरोप है कि पहचान स्पष्ट होने के बावजूद शिवराज को छोड़ा नहीं गया और थाने के भीतर उसके साथ मारपीट की गई. हालत बिगड़ने पर पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया. घायल युवक का उपचार अब भी कानपुर में चल रहा है.


अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथमदृष्टया जांच में बिना पर्याप्त सत्यापन के युवक को वारंटी मानकर थाने लाया जाना पाया गया है. इसी आधार पर संबंधित एसआई सुरेंद्र पाल सिंह को लाइन हाजिर किया गया है. अभी परिजनों के बयान दर्ज किए जाने हैं. मारपीट के आरोपों की भी जांच की जा रही है. यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.


उधर, मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने पीड़ित शिवराज के इलाज के लिए आर्थिक सहायता और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर घटना को "बेहद दुखद, निंदनीय और शर्मनाक" बताया था.

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