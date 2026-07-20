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हमीरपुर में NEET Exam क्लीयर न होने से आहत छात्रा ने मौत को लगाया गले

राठ कस्बे के मोहल्ला दीवानपुरा का मामला. कानपुर में रहकर कई महीनों तक की थी नीट परीक्षा की तैयारी.

परीक्षा में कम अंक पाने पर दी जान.
परीक्षा में कम अंक पाने पर दी जान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:40 AM IST

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हमीरपुर : राठ कस्बे के मोहल्ला दीवानपुरा निवासी महेंद्र साहू की पुत्री श्रुति साहू (18) का सपना डॉक्टर बनने का था. उसने नीट परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मेहनत की थी. हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में अपेक्षित अंक न मिलने से उसका मेडिकल कॉलेज में चयन नहीं हो सका. इसके बाद से वह तनाव में थी. इसी डिप्रेशन में शनिवार को श्रुति ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. जानकारी होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बेटी की मौत से दुखी पिता महेंद्र पाल साहू. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि राठ कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ला निवासी निजी शिक्षक महेंद्र पाल साहू की बेटी श्रुति साहू (22) कानपुर में रहकर कई महीनों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी. पिछले दो महीने से वह घर पर रह रही थी. हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद वह काफी निराश और मानसिक तनाव में रहने लगी थी. इसी तनाव के चलते उसने शनिवार रात अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया.


महेंद्र पाल साहू का कहना है कि श्रुति का सपना डॉक्टर बनने का था. इसके लिए उसने काफी मेहनत की थी. परीक्षा परिणाम आने के बाद से काफी परेशान थी.
श्रुति परिवार की सबसे बड़ी संतान थी. करीब पांच वर्ष पहले श्रुति की मां गीता की मौत हो चुकी है. कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि छात्रा की मेडिकल कॉलेज उरई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

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