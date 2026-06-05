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10वीं के छात्र ने बनाया 'सेफ इलेक्ट्रिक आयरन' मॉडल, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ सेलेक्ट

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के अर्पण दत्त शर्मा ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपने स्कूल, क्षेत्र, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. अर्पण दत्त शर्मा हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौना करौर के 10वीं कक्षा के छात्र है. अर्पण अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय इंस्पायर प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के लिए सेलेक्ट हुए हैं. यह प्रतियोगिता एससीईआरटी सोलन में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेशभर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी इनोवेशन का प्रदर्शन किया.

इस प्रतियोगिता में अर्पण दत्त शर्मा ने प्रतियोगिता में "सुरक्षित इलेक्ट्रिक आयरन (Safe electric iron)" सब्जेक्ट पर आधारित एक इनोवेटिव मॉडल प्रस्तुत किया. इस मॉडल को निर्णायक मंडल (Panel of Judges) ने काफी सराहा. पैनल ने इसकी उपयोगिता और वैज्ञानिक सोच की विशेष प्रशंसा की. अर्पण दत्त शर्मा ने बताया कि मॉडल को घरेलू विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य आयरन के ज्यादा गर्म होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation) को बढ़ावा देना है. अर्पण ने बताया कि मॉडल तैयार करने में उनके स्कूल के अध्यापकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा.

"आज के समय में घरों में इलेक्ट्रिक आयरन का बहुत यूज होता है, लेकिन कई बार लापरवाही या टेक्निकल कारणों से दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इस मॉडल में ऐसे सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है, जो आयरन के बहुत ज्यादा गर्म होने की स्थिति में संभावित हादसों को कम कर सकते हैं. इस परियोजना के जरिए विद्युत सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. साथ ही ऊर्जा की बचत और सुरक्षित घरेलू उपकरणों के उपयोग का संदेश भी दिया गया है." - अर्पण दत्त शर्मा, छात्र

जिला विज्ञान पर्यवेक्षक ने दी बधाई

वहीं, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने अर्पण दत्त शर्मा को इस उल्लेखनीय सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि अर्पण की इस उपलब्धि के पीछे उनकी वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन के प्रति रुचि, निरंतर मेहनत और शिक्षकों का मार्गदर्शन प्रमुख रहा है. राजेश गौतम ने कहा कि अर्पण ने यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि अर्पण राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हिमाचल प्रदेश और जिला हमीरपुर का नाम देशभर में गौरवान्वित करेंगे.