ETV Bharat / state

हमीरपुर को मिले नए SP, बलवीर सिंह ने संभाली कमान, ये रहेगी प्राथमिकता

पूर्व एसपी भगत सिंह ठाकुर के रिटायर होने के बाद बलवीर सिंह ठाकुर ने संभाली एसपी हमीरपुर की कमान.

Hamirpur SP Balveer Singh Thakur
एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 7:35 AM IST

|

Updated : December 2, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल पुलिस में 18 सालों से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बलवीर सिंह ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में पदभार संभाल लिया है. इससे पहले वह 4 साल तक हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नॉर्थ जोन धर्मशाला में एसपी के पद पर नियुक्त थे. साल 2007 में बतौर एचपीएस सेवा की शुरुआत करने वाले बलवीर सिंह विभिन्न जिलों में डीएसपी और एएसपी के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं. पुलिस सेवा में आने से पहले वह अध्यापक के रूप में कार्यरत थे.

बलवीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर (ETV Bharat)

'नशा मुक्त जिला पहली प्राथमिकता'

हमीरपुर में अब तक एसपी के रूप में सेवाएं दे रहे भगत सिंह ठाकुर 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं. जिसके बाद जिले की कानून-व्यवस्था की कमान औपचारिक रूप से बलवीर सिंह के हाथों में आ गई है. पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमीरपुर को नशे से पूरी तरह मुक्त करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले की पुलिस पहले से ही बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन अपराध और नशे पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जन सहभागिता को और अधिक बढ़ाना बहुत जरूरी है. उनके अनुसार पुलिस और जनता के बीच संवाद एवं विश्वास बढ़ने से अपराध नियंत्रण में अधिक प्रभावी परिणाम मिलेंगे.

"आगामी समय में पुलिस प्रशासन प्रत्येक सूचना पर तेजी से कार्रवाई करेगा और नेटवर्क आधारित नशा तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जाएगी. नागरिकों से भी अपील है कि वे नशा तस्करी या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि अपराध पर रोक लगाई जा सके." - बलवीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर

एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा नशा-मुक्त हिमाचल का जो संकल्प लिया गया है, उसी दिशा में हमीरपुर पुलिस भी पूरी मजबूती से कदम बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का जाल लगातार फैल रहा है, ऐसे में युवाओं को इस कुरीति से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा. स्कूल-कॉलेज स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा सके.

ये भी पढ़ें: चिट्टा-मुक्त हिमाचल के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा अभियान, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम!
Last Updated : December 2, 2025 at 9:58 AM IST

TAGGED:

HAMIRPUR SP BALVEER SINGH THAKUR
एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर
SP ON CAMPAIGN AGAINST DRUG
PLEDGE FOR DRUG FREE HIMACHAL
HAMIRPUR NEW SP TOOK COMMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.