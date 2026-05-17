काला पीलिया ने ली सेना के जवान की जान, हिमाचल के जवान का RR अस्पताल दिल्ली में निधन
26 वर्षीय सेना के जवान अभिषेक कुमार का दिल्ली के RR अस्पताल में निधन. काला पीलिया से पीड़ित थे जवान
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 10:32 AM IST
हमीरपुर: जिला की ग्राम पंचायत टपरे के गांव नोहगी से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सेना के जवान अभिषेक कुमार का काला पीलिया (जॉन्डिस) से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया. मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल्ली स्थित आरआर अस्पताल में अंतिम सांस ली. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और गांव में मातम पसरा हुआ है.
परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक कुमार कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. ड्यूटी के दौरान उन्हें अचानक खून की उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए विस्तृत जांच करवाई, जिसमें पता चला कि वो काला पीलिया से ग्रस्त हैं. बीमारी के बढ़ते असर को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया. परिवार और साथियों को उम्मीद थी कि इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. शनिवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
जवान की असामयिक मृत्यु ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार करीब एक महीने पहले ही छुट्टी बिताकर वापस अपनी ड्यूटी पर हिसार लौटे थे. वो पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और बाद में दिल्ली रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई. जवान के निधन की सूचना मिलते ही गांव नोहगी सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे हैं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. आज मृतक जवान का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ होगा.
वहीं, मृतक के ताया जीवन कुमार ने भावुक होकर बताया कि अभिषेक बहुत ही सरल, मिलनसार और व्यवहार कुशल युवक था. वो हर किसी के साथ अच्छे संबंध रखता था और गांव में उसकी अच्छी छवि थी. अभिषेक के जाने से केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपूरणीय क्षति हुई है. अभिषेक हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहा और देश सेवा को ही अपना धर्म मानता था. अभिषेक कुमार की असमय मृत्यु ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. इतनी कम उम्र में एक होनहार और बहादुर जवान का यूं चले जाना बेहद दुखद है.
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