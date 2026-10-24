खेतों में घुस जाए कोई जानवर या पक्षी हो जाए नमी की कमी, तुरंत फोन पर जाएगा अलर्ट
हमीरपुर में छात्रों ने फार्मिंग सिस्टम मॉडल बनाया. इससे मिट्टी की नमी के आधार पर सिंचाई, मोबाइल अलर्ट,खेत की निगरानी में मदद मिल सकती है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:12 PM IST
हमीरपुर: खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की मेहनत कम करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के 12वीं कक्षा के छात्रों अक्षय कुमार और आदित्य शर्मा ने मेगा स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल के माध्यम से खेत की निगरानी से लेकर सिंचाई और सुरक्षा तक कई कार्यों को स्वचालित बनाने का प्रयास किया गया है.
इस नवाचार को जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया. इस स्मार्ट सिस्टम की खास बात यह है कि मिट्टी में नमी कम होते ही किसान के मोबाइल फोन पर अलर्ट पहुंच सकेगा और जरूरत के अनुसार पानी का पंप अपने आप चालू हो जाएगा. इसके अलावा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर जमीन की गुणवत्ता समझने और उपयुक्त फसल चुनने में भी मदद मिल सकती है. वहीं, छात्र अक्षय कुमार ने बताया कि इस मॉडल में छह सेंसर लगाए गए हैं, जो खेत और वातावरण से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां जुटाने में मदद करेंगे. सॉयल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी में नमी की जांच करेगा. जब नमी निर्धारित स्तर से कम हो जाएगी, तो सिस्टम स्वचालित पंप को संकेत देगा और सिंचाई शुरू हो सकेगी.
पानी की होगी बचत
इससे फसलों को समय पर पानी देने और पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम में आरडीनो मुख्य नियंत्रक के रूप में काम करेगा. यह सेंसरों से प्राप्त डाटा को एकत्रित कर सिस्टम के संचालन में सहायता करेगा. किसान मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से भी मॉडल की निगरानी और संचालन कर सकेंगे। इससे खेत की स्थिति पर नजर रखना आसान हो सकता है.
अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाएंगे जानवर का पता
वहीं, मॉडल तैयार करने वाले छात्र आदित्य शर्मा ने बताया कि मॉडल में रेन डिटेक्टर सेंसर बारिश का पता लगाएगा. तापमान और आर्द्रता सेंसर आसपास के वातावरण के तापमान और नमी की जानकारी देगा. वहीं, अल्ट्रासोनिक सेंसर खेत में किसी जानवर या व्यक्ति की हलचल का पता लगाने में मदद करेगा. गतिविधि सामने आने पर अलार्म बज सकेगा, जिससे किसान सतर्क हो सकेंगे. इसके अलावा एलडीआर सेंसर रात में रोशनी के स्तर के आधार पर खेत की लाइट अपने आप चालू करने में मदद करेगा. इससे रात के समय खेत की निगरानी और सुरक्षा में सहायता मिल सकती है.
पोषक तत्वों की भी मिलेगी जानकारी
आदित्य ने बताया कि मॉडल में मिनरल सेंसर के माध्यम से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी जुटाने की व्यवस्था की गई है. इससे किसान मिट्टी की गुणवत्ता को समझकर उसके अनुकूल फसल चुनने के बारे में निर्णय ले सकेंगे. हालांकि, वास्तविक खेतों में पोषक तत्वों की सटीक जानकारी और फसल की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार मिट्टी की प्रयोगशाला जांच भी महत्वपूर्ण रहेगी.
किसानों के लिए हो सकता है फायदेमंद
वहीं गाइड टीचर ने कहा कि विद्यार्थियों ने स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी स्मार्ट कृषि विषय पर यह मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल को बनाने के लिए बच्चों ने काफी मेहनत की है और खेती से जुड़ी समस्याओं को तकनीक के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है. यदि यह मॉडल धरातल पर उतरता है और वास्तविक खेती में इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी. मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई, खेत की निगरानी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की मेहनत कम करने में सहायता मिल सकती है.
वहीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के प्रधानाचार्य सुनील दत्त ने कहा कि 'विद्यार्थियों ने तकनीक के माध्यम से खेती को आसान बनाने का प्रयास किया है। इस नवाचार के आधार पर उन्हें जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला है।विद्यार्थियों का यह मॉडल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग की संभावनाओं को दर्शाता है। यदि इसका वास्तविक खेतों में सफल परीक्षण किया जाता है, तो भविष्य में ऐसी तकनीक किसानों को सिंचाई प्रबंधन, खेत की निगरानी और पानी की बचत में मददगार साबित हो सकती है.'
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