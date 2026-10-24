ETV Bharat / state

खेतों में घुस जाए कोई जानवर या पक्षी हो जाए नमी की कमी, तुरंत फोन पर जाएगा अलर्ट

छात्रों ने तैयार किया मॉडल ( ETV Bharat )

हमीरपुर: खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की मेहनत कम करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के 12वीं कक्षा के छात्रों अक्षय कुमार और आदित्य शर्मा ने मेगा स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल के माध्यम से खेत की निगरानी से लेकर सिंचाई और सुरक्षा तक कई कार्यों को स्वचालित बनाने का प्रयास किया गया है.

इस नवाचार को जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया. इस स्मार्ट सिस्टम की खास बात यह है कि मिट्टी में नमी कम होते ही किसान के मोबाइल फोन पर अलर्ट पहुंच सकेगा और जरूरत के अनुसार पानी का पंप अपने आप चालू हो जाएगा. इसके अलावा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर जमीन की गुणवत्ता समझने और उपयुक्त फसल चुनने में भी मदद मिल सकती है. वहीं, छात्र अक्षय कुमार ने बताया कि इस मॉडल में छह सेंसर लगाए गए हैं, जो खेत और वातावरण से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां जुटाने में मदद करेंगे. सॉयल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी में नमी की जांच करेगा. जब नमी निर्धारित स्तर से कम हो जाएगी, तो सिस्टम स्वचालित पंप को संकेत देगा और सिंचाई शुरू हो सकेगी.

हमीरपुर में छात्रों ने फार्मिंग सिस्टम मॉडल बनाया (ETV Bharat) पानी की होगी बचत इससे फसलों को समय पर पानी देने और पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम में आरडीनो मुख्य नियंत्रक के रूप में काम करेगा. यह सेंसरों से प्राप्त डाटा को एकत्रित कर सिस्टम के संचालन में सहायता करेगा. किसान मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से भी मॉडल की निगरानी और संचालन कर सकेंगे। इससे खेत की स्थिति पर नजर रखना आसान हो सकता है. अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाएंगे जानवर का पता वहीं, मॉडल तैयार करने वाले छात्र आदित्य शर्मा ने बताया कि मॉडल में रेन डिटेक्टर सेंसर बारिश का पता लगाएगा. तापमान और आर्द्रता सेंसर आसपास के वातावरण के तापमान और नमी की जानकारी देगा. वहीं, अल्ट्रासोनिक सेंसर खेत में किसी जानवर या व्यक्ति की हलचल का पता लगाने में मदद करेगा. गतिविधि सामने आने पर अलार्म बज सकेगा, जिससे किसान सतर्क हो सकेंगे. इसके अलावा एलडीआर सेंसर रात में रोशनी के स्तर के आधार पर खेत की लाइट अपने आप चालू करने में मदद करेगा. इससे रात के समय खेत की निगरानी और सुरक्षा में सहायता मिल सकती है.