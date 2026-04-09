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IGRS रैंकिंग में हमीरपुर की सरीला तहसील सूबे में अव्वल; 100% शिकायतों का निस्तारण

शिकायत निस्तारण में सरीला तहसील अव्वल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: जन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जिले की सरीला तहसील ने प्रदेश स्तर पर मिसाल कायम की है. एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) की मार्च 2026 की रैंकिंग में सरीला तहसील ने 100 में 100 अंक हासिल कर प्रदेश की करीब 351 तहसीलों में पहला स्थान प्राप्त किया है. उपजिलाधिकारी बलराम गुप्ता. (Video Credit; ETV Bharat) तहसील सरीला ने लगातार प्रदर्शन में सुधार करते हुए यह स्थान हासिल किया है. जनवरी में 95 और फरवरी में 97 अंक मिलने के बाद मार्च में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं. माह मार्च में कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समय सीमा के भीतर निस्तारण किया गया और कोई भी प्रकरण डिफॉल्ट श्रेणी में नहीं गया. एक दिन में मार्किंग, नियमित मॉनिटरिंग से मिली सफलता: उपजिलाधिकारी बलराम गुप्ता ने बताया कि आईजीआरएस रैंकिंग मार्किंग, समय सीमा में निस्तारण, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और संपर्क जैसे मापदंडों पर आधारित होती है. प्रत्येक शिकायत की एक दिन में मार्किंग कर संबंधित अधिकारी को भेजा गया और नियमित मॉनिटरिंग की गई. शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर फीडबैक लिया गया, जिससे निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ.