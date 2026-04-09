IGRS रैंकिंग में हमीरपुर की सरीला तहसील सूबे में अव्वल; 100% शिकायतों का निस्तारण
माह मार्च में कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समय सीमा के भीतर निस्तारण किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 2:38 PM IST
हमीरपुर: जन शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जिले की सरीला तहसील ने प्रदेश स्तर पर मिसाल कायम की है. एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) की मार्च 2026 की रैंकिंग में सरीला तहसील ने 100 में 100 अंक हासिल कर प्रदेश की करीब 351 तहसीलों में पहला स्थान प्राप्त किया है.
तहसील सरीला ने लगातार प्रदर्शन में सुधार करते हुए यह स्थान हासिल किया है. जनवरी में 95 और फरवरी में 97 अंक मिलने के बाद मार्च में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं. माह मार्च में कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समय सीमा के भीतर निस्तारण किया गया और कोई भी प्रकरण डिफॉल्ट श्रेणी में नहीं गया.
एक दिन में मार्किंग, नियमित मॉनिटरिंग से मिली सफलता: उपजिलाधिकारी बलराम गुप्ता ने बताया कि आईजीआरएस रैंकिंग मार्किंग, समय सीमा में निस्तारण, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और संपर्क जैसे मापदंडों पर आधारित होती है. प्रत्येक शिकायत की एक दिन में मार्किंग कर संबंधित अधिकारी को भेजा गया और नियमित मॉनिटरिंग की गई. शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर फीडबैक लिया गया, जिससे निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ.
मौके पर जांच, संतुष्टि के बाद ही निस्तारण दर्ज: तकनीकी मैनपावर मैराज खान ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे पोर्टल पर दर्ज कर उसी दिन संबंधित लेखपाल को जांच के लिए भेजा जाता है. रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर पुनः जांच कराई जाती है. शिकायतकर्ता से संतुष्टि मिलने के बाद ही पोर्टल पर अंतिम निस्तारण दर्ज किया जाता है. कई मामलों में आवेदन और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, इसलिए मौके पर सत्यापन किया जाता है.
समयसीमा में सभी शिकायतों का निस्तारण: तहसीलदार रविन्द्र पाल ने बताया कि सभी शिकायतों का समयसीमा के भीतर निस्तारण कराया गया और किसी भी प्रकरण को लंबित या डिफॉल्ट में नहीं जाने दिया गया.
शिकायतकर्ताओं ने जताई संतुष्टि: बाबूलाल पुत्र महादेव, निवासी बंगरा ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच कर लेखपाल से जमीन चिन्हित कराई गई और उन्हें कब्जा दिलाया गया. करीब 10 दिनों में समस्या का समाधान हुआ. इंद्रपाल सिंह, निवासी वीरा ने बताया कि जमीन के कागजात में नाम सही कराने के लिए 28 मार्च 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका समय से निस्तारण कर दिया गया. उन्होंने बताया कि पहले समस्या को लेकर परेशानी थी, लेकिन शिकायत के बाद समाधान हो गया.
यह भी पढ़ें: वाराणसी में पुलिसकर्मियों को सौगात, तैयार हो रही 11 मंजिला इमारत, मिलेंगे 192 फ्लैट