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हमीरपुर संजू हत्याकांड का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार

संजू हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जरिया थाना क्षेत्र के इटैलियाबाजा गांव में मुंडन संस्कार के दौरान संजय उर्फ संजू की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही थी.

थाना प्रभारी मनोज पांडेय के अनुसार, आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, रविवार को मुखबिर की सूचना पर उसे ग्राम बीरा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे से पुलिस ने गिरफ्तार किया. ओरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया है.