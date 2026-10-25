हमीरपुर संजू हत्याकांड का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार
घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:47 PM IST
हमीरपुर: जरिया थाना क्षेत्र के इटैलियाबाजा गांव में मुंडन संस्कार के दौरान संजय उर्फ संजू की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही थी.
थाना प्रभारी मनोज पांडेय के अनुसार, आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, रविवार को मुखबिर की सूचना पर उसे ग्राम बीरा के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे से पुलिस ने गिरफ्तार किया. ओरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया है.
जानकारी के मुताबिक, 19 अक्टूबर की रात मनखाऊ माता मंदिर के पास मुंडन संस्कार के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था. अमरकांत के भाई सतीश और गांव के रामकुमार के बीच पहले कहासुनी हुई थी.
इसकी जानकारी मिलने पर अमरकांत मौके पर पहुंचा, तो फिर कहासुनी शुरू हो गई. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान अमरकांत ने संजू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
मृतक के पिता मूर्तिध्वज की शिकायत पर जरिया थाने में अमरकांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से पुलिस अमरकांत की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी.
इस दौरान, मुखबिर की सुचना पर पुलिस ने हत्यारोपी अमरकांत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर एक तमंचा भी बरामद किया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
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