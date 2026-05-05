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हमीरपुर में रोडवेज बस और बाइक में भिड़ंत, बेटे के साथ तिलक समारोह में जा रही महिला की मौत

सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल पर मंगलवार दोपहर हुई दुर्घटना.

हमीरपुर में सड़क हादसा.
हमीरपुर में सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 2:44 PM IST

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हमीरपुर : सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल पर मंगलवार दोपहर महोबा डिपो की रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में महिला का बेटा घायल हो गया. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. जिससे नेशनल हाईवे पर कई घंटे तक यातायात बाधित रहा. करीब दो घंटे की रड़ी मशक्कत के बाद पुलिस जाम खुलवा सकी.

सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि जरैली मड़ैया निवासी फूलकली (55) पत्नी पावनी निषाद अपने पुत्र वीरू (30) के साथ बाइक से मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे बड़ागांव में भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होने जा रही थी. बेतवा पुल पार करने के दौरान सामने से आ रही महोबा डिपो की बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद फूलकली सड़क पर गिर गईं और बस का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बेटा वीरू गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों की मदद से बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.


हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा कर दिया था. जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए. सूचना मिलने पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने समझाने पर करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया जा सका. इसके बाद जाम खुलवा कर यातायात बहाल कराया गया. बस चालक को हिरासत में लेकर बस को कब्जे में ले लिया गया है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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