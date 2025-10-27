ETV Bharat / state

हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, पंजाब नंबर की कार ने महिला को कुचला, और फिर...

सदर थाना पुलिस के अनुसार, पंजाब नंबर (PB 08 FC 6988) की सफेद कार ने इस हादसे को अंजाम दिया है. कार एक युवक चला रहा था और उसमें दो अन्य युवक सवार थे. कार तेज रफ्तार से मुख्य बाजार से गुजर रही थी. इसी दौरान कार ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को जोरदार टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए आगे निकल गई. कार का अगला टायर महिला के ऊपर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है. हमीरपुर के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजार में सोमवार (27 अक्टूबर) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार में आ रही पंजाब नंबर की एक कार ने सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी. हादसे में के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पूरी घटना सदर पुलिस थाने के ठीक बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पंजाब नंबर की कार ने महिला को कुचला

महिला को टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी. भागने की जल्दबाजी में कार ने पास से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आईं है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने किसी तरह घायल महिला को सड़क किनारे किया और एम्बुलेंस की मदद से फौरन अस्पताल पहुंचाया.

आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी कार की तलाश शुरू कर दी है. वाहन की नंबर प्लेट से संबंधित जानकारी के आधार पर कार और उसमें सवार युवकों की पहचान की जा रही है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

क्या है स्थानीय लोगों की मांग?

इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष है. स्थानीय लोगों का कहना है कि, बाजार में पैदल आवाजाही ज्यादा होती है, इसके बावजूद कुछ वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर बेखौफ तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्य बाजार में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. पुलिस और नगर परिषद को मिलकर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. वहीं, सदर थाना पुलिस ने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शांति स्वरूप ने की खुदकुशी

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू बोले- कम हुई छुआछूत की घटनाएं, हिमाचल में 11 साल बाद एससी-एसटी के हकों से जुड़ी बैठक