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हमीरपुर सड़क हादसा: नेशनल हाईवे-34 पर ई-रिक्शा पर पलटा ट्रेलर, पति-पत्नी की मौत

ओवरटेकिंग के चक्कर में पलटा ट्रेलर: बुधवार दोपहर करीब 1:45 बजे थाना सुमेरपुर क्षेत्र के नारायनपुर और कुंडौरा गांव के बीच कनक भूमि ढाबा के पास यह हादसा हुआ. सुमेरपुर की ओर से हमीरपुर जा रहा ट्रेलर (BR28GB0987) आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे ई-रिक्शा को बचाने के प्रयास में ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सीधे ई-रिक्शा पर जा पलटा. टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग मलबे में दब गए.

इस हादसे में ई-रिक्शा चालक और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां-बेटे समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा.

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर बुधवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया. कबरई से गिट्टी लादकर कानपुर जा रहा एक ट्रेलर ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ई-रिक्शा पर पलट गया.

पति-पत्नी की मौके पर मौत: हादसे में ई-रिक्शा चालक बलिराम निषाद (35) और उसकी पत्नी संतोषी निषाद (33) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बांदा जिले के जसपुरा निवासी चांदनी (32), उसका पांच वर्षीय पुत्र अभि और झंझरिया डेरा निवासी शिवकुमार निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक काकू (35) और खलासी सचिन (19) भी केबिन के अंदर बुरी तरह फंस गए थे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को बाहर निकाला, जबकि खलासी सुरक्षित बच गया.

ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा गिट्टी लदा ट्रेलर. (Photo Credit: ETV Bharat)

घायलों को कानपुर किया गया रेफर: राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही सीओ सदर राजेश कमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया. पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को कब्जे में लिया और बाधित यातायात को बहाल कराया. एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की मुख्य वजह ट्रेलर चालक की लापरवाही और तेज गति में ओवरटेकिंग सामने आई है.

बेसहारा हुए तीन बच्चे: मृतक बलिराम निषाद ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, जबकि उसकी पत्नी संतोषी मजदूरी कर परिवार का हाथ बंटाती थी. बुधवार को दोनों गांव से सवारियां लेकर जिला मुख्यालय गए थे और वापस लौटते समय इस काल का शिकार हो गए. बलिराम अपने पीछे 16 वर्षीय बेटी खुशबू, 13 वर्षीय बेटे लवकुश और 10 वर्षीय विकास को छोड़ गया है. माता-पिता की अचानक मौत की खबर सुनकर बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

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