ETV Bharat / state

पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस से भड़का गुस्सा, हमीरपुर के लोगों ने कहा- महंगाई बढ़ेगी, सरकार वापस ले फैसला

हमीरपुर निवासी विजय वर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने से महंगाई और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी आएगी. पहले अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हालात बदलने के बावजूद आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. उन्होंने सरकार से मांग की कि लगाए गए सेस को कम किया जाए, ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सके.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल अब महंगा हो गया है. प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ऑर्फन एंड विडो सेस यानी अनाथ एवं विधवा सेस लगाने का फैसला लिया है. मंगलवार, 11 अगस्त को सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक मंगलवार आधी रात से यह सेस लागू हो गया है. सरकार के इस फैसले को लेकर हमीरपुर के स्थानीय लोगों और युवाओं में नाराजगी देखने को मिली. लोगों ने सरकार से सेस वापस लेने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने की मांग की है.

वहीं, स्थानीय निवासी विशाल राणा ने कहा कि, देश में पेट्रोल के दाम पहले ही काफी अधिक हैं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की. उनका कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम लोगों को ईंधन की कीमतों में राहत मिल सकती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नया सेस लगाना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है.

पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस (ETV Bharat)

'सरकार वापस ले फैसला'

स्थानीय युवा दीपक ने कहा कि, लोगों को उम्मीद थी कि ईरान से जुड़े युद्ध और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम अब कम होंगे. उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि ईंधन सस्ता होगा, लेकिन सरकार ने उस पर सेस लगाकर महंगाई और बढ़ा दी है. उन्होंने सरकार से पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए सेस को वापस लेने की मांग की.

पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे सेस

वहीं, शिव कुमार ने कहा कि, पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए सेस का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ता है और इसका असर रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि इस सेस को हटाकर जनता को राहत दी जाए.

स्थानीय युवा अमन ने कहा कि, प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने से महंगाई बढ़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आती है तो इसका सकारात्मक असर आम जनता पर पड़ेगा और महंगाई को कम करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने सरकार से ईंधन की कीमतें कम करने की मांग की.

'फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार'

स्थानीय लोगों का कहना है कि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने के कारण इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ता है. ऐसे में लोगों ने सरकार से मांग की है कि 60 पैसे प्रति लीटर लगाए गए ऑर्फन एंड विडो सेस पर पुनर्विचार किया जाए और आम जनता को ईंधन की कीमतों में राहत दी जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस, जानें कितने बढ़े दाम?

ये भी पढ़ें: 'पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे नया सेस, अब ईंधन महंगा कर ढुलाई पर भी मार, सुख की सरकार नहीं बोझ की सरकार बनी कांग्रेस'