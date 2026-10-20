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क्या हिमाचल में नए जिले बनाने से मिलेगी राहत या बढ़ेगा खर्च? हमीरपुर की जनता ने बताई अपनी राय

हिमाचल में नए जिले बनाने पर क्या कहती है जनता? ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की चर्चा के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार ने जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए आयोग का गठन किया है. इस पहल को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग मानते हैं कि नए जिले बनने से प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के नजदीक पहुंचेंगी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को राहत मिलेगी. वहीं, कुछ लोगों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, नए जिलों पर होने वाले खर्च और चुनावी मंशा को लेकर सवाल उठाए हैं. इसी मुद्दे पर हमीरपुर में लोगों से बात की गई, तो किसी ने इसे विकास के लिए जरूरी बताया, जबकि किसी ने सरकार को पहले अपने वादे पूरे करने की सलाह दी.

हमीरपुर निवासी अश्विनी ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई जिले भौगोलिक रूप से काफी बड़े हैं. ऐसे में बड़े जिलों को दो या तीन हिस्सों में बांटा जाता है, तो लोगों को प्रशासनिक काम करवाने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि कई लोगों को अपने ही जिले में सरकारी काम के लिए करीब 100 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है. नए जिले बनने से लोगों का समय बचेगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं नजदीक मिल सकेंगी. जहां जरूरत है, वहां नए जिले बनाए जाने चाहिए.