क्या हिमाचल में नए जिले बनाने से मिलेगी राहत या बढ़ेगा खर्च? हमीरपुर की जनता ने बताई अपनी राय
जब ईटीवी भारत ने जनता से उनकी राय जाननी चाही, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई. हमीरपुर से समित राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:23 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की चर्चा के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. प्रदेश सरकार ने जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए आयोग का गठन किया है. इस पहल को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग मानते हैं कि नए जिले बनने से प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के नजदीक पहुंचेंगी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को राहत मिलेगी. वहीं, कुछ लोगों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, नए जिलों पर होने वाले खर्च और चुनावी मंशा को लेकर सवाल उठाए हैं. इसी मुद्दे पर हमीरपुर में लोगों से बात की गई, तो किसी ने इसे विकास के लिए जरूरी बताया, जबकि किसी ने सरकार को पहले अपने वादे पूरे करने की सलाह दी.
हमीरपुर निवासी अश्विनी ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई जिले भौगोलिक रूप से काफी बड़े हैं. ऐसे में बड़े जिलों को दो या तीन हिस्सों में बांटा जाता है, तो लोगों को प्रशासनिक काम करवाने में आसानी होगी. उन्होंने कहा कि कई लोगों को अपने ही जिले में सरकारी काम के लिए करीब 100 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है. नए जिले बनने से लोगों का समय बचेगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं नजदीक मिल सकेंगी. जहां जरूरत है, वहां नए जिले बनाए जाने चाहिए.
'बड़े जिलों को बांटना विकास का तरीका'
हमीरपुर निवासी दीप बजाज ने भी नए जिले बनाने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि समय के साथ प्रदेश में पंचायतों और तहसीलों की संख्या बढ़ी है. इसी तरह प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बड़े जिलों का पुनर्गठन भी किया जा सकता है. उनके अनुसार, नए जिले बनने से प्रशासन लोगों के करीब आएगा और सरकारी कामकाज में सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य आम लोगों की जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए.
'नए जिले बनने से समस्याओं का समाधान होगा आसान'
स्थानीय निवासी राजेश शर्मा का कहना है कि नए जिले बनने से प्रशासन लोगों के नजदीक पहुंचेगा. इससे लोगों की समस्याएं समय पर अधिकारियों तक पहुंच सकेंगी और उनका समाधान करना आसान होगा. उन्होंने कहा कि बड़े जिलों में रहने वाले लोगों को कई बार प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में नए जिले बनने से लोगों को राहत मिल सकती है और विकास कार्यों को भी गति मिल सकती है.
'बढ़ती आबादी के हिसाब से हो प्रशासनिक बदलाव'
हमीरपुर निवासी जसवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश की आबादी और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव जरूरी है. नए जिले बनने से सरकारी कार्यालय लोगों के नजदीक आ सकते हैं. इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासनिक काम करवाने में सुविधा मिलेगी. उन्होंने भी नए जिले बनाने की जरूरत पर जोर दिया.
'सरकार चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटका रही'
हमीरपुर भाजपा महामंत्री अजय रिंटू ने नए जिले बनाने की पहल पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे के जरिए जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से 12 जिले हैं और सरकार को नए जिले बनाने की बात करने के बजाय मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए. अजय रिंटू ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को पहले जनता से किए गए वादे पूरे करने चाहिए.
'बड़े जिलों में लोगों को होती है परेशानी'
स्थानीय निवासी अनिल मनकोटिया ने नए जिले बनाने की पहल को अच्छा कदम बताया. उन्होंने कहा कि धर्मशाला और मंडी जैसे बड़े जिलों में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में जिलों का विभाजन होने से सरकारी सुविधाएं लोगों के नजदीक पहुंच सकती हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस योजना के लिए जरूरी बजट की व्यवस्था करेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
'पहले भी हो चुके हैं नए जिले बनाने के प्रयास'
हमीरपुर निवासी मुकेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी नए जिले बनाने को लेकर प्रयास हुए थे, लेकिन उस समय यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अब इस दिशा में पहल की है, तो उम्मीद है कि इससे लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी. उनके अनुसार, नए जिले बनने से दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी.
'ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होगा फायदा'
सुमन भारती शर्मा ने भी नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और गांवों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझते हैं. उनके अनुसार, नए जिले बनने से लोगों को सरकारी सुविधाएं अपने आसपास मिल सकती हैं. इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष राहत मिलेगी.
'प्रशासन को लोगों के नजदीक लाना जरूरी'
हमीरपुर के वरिष्ठ पत्रकार रणवीर ठाकुर ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ बड़े जिलों का दायरा कम करने से लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिल सकती हैं. इससे लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में आसानी होगी. उन्होंने इस पहल को प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
'नए जिले बनने से विकास को मिलेगा बढ़ावा'
हमीरपुर निवासी इशांत ने भी नए जिले बनाने का समर्थन किया. उनका कहना है कि बड़े जिलों का विभाजन होने से लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. इससे आम जनता को राहत मिलने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में आगे कदम उठाएगी.
'अच्छी पहल, लेकिन खर्च पर भी ध्यान दे सरकार'
हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि नए जिले बनाने की सोच अच्छी है, लेकिन सरकार को इस दिशा में पहले ही कदम उठाना चाहिए था. उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि नए जिलों के गठन और संचालन के लिए बजट की व्यवस्था कैसे की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक नए जिले के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ कार्यालयों और अन्य व्यवस्थाओं पर भी खर्च करना होगा. विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है और अब नए जिले बनाने की चर्चा से जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाया जा रहा है.
'चुनावी घोषणा तक सीमित न रहे योजना'
स्थानीय निवासी विकास शर्मा ने कहा कि नए जिले बनने से लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकती हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल केवल चुनाव के समय जनता को लुभाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को वास्तव में इसका फायदा मिल सके.
आयोग की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी तस्वीर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी आयोग गठन की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके बाद 14 अक्टूबर को आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई. आयोग की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी करेंगे. आयोग में अधिवक्ता विशाल पंवार और भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश शर्मा सहित कुल चार सदस्य हैं. भूमि अभिलेख विभाग के निदेशक आयोग के सदस्य-सचिव होंगे.
आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया है. अब आयोग की सिफारिशों पर सबकी नजरें टिकी हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही नए जिलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं में संभावित बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल, हमीरपुर में लोगों की राय से साफ है कि इस मुद्दे पर सुविधा, विकास, आर्थिक खर्च और सरकार की मंशा को लेकर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं.
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