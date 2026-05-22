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हमीरपुर में NH-34 को फोरलेन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, डीएम ने दिया ऐसा आदेश

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एनएच-34 पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. डिवाइडर न होने, तेज रफ्तार वाहनों, ओवरलोड परिवहन और ब्लैक स्पॉटों पर अधूरे सुरक्षा इंतजामों के कारण लोगों की जान जा रही है. वहीं भीषण गर्मी के चलते कई महिलाओं की हालत बिगड़ गई. कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं. इसके बाद महिलाएं आक्रोशित हो गईं और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को चूड़ियां दिखाकर विरोध जताया.

बैठक के बाद प्रदर्शनकारी करीब 11:40 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के सामने धूप में बैठ गए. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि एनएच-34 को फोरलेन किया जाए. हाईवे के बीच डिवाइडर बनाया जाए और हादसों वाले ब्लैक स्पॉटों पर स्थायी सुधार कराया जाए. प्रदर्शनकारी “खूनी सड़क नहीं चलेगी” और “डीएम साहब बाहर आओ” के नारे लगाते रहे.

प्रदर्शन से पहले नगर पालिका पार्क में बैठक हुई. इसमें भाजपा नेता शिवेंद्र सिंह, आशीष सिंह, ब्राह्मण महासभा से दीपक मिश्रा, दीपा तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए. प्रदर्शन में भाजपा, कांग्रेस और सपा से जुड़े कार्यकर्ता भी दिखाई दिए. हालांकि आयोजकों ने इसे राजनीतिक नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और जनहित से जुड़ा आंदोलन बताया.

हमीरपुर : हमीरपुर में नेशनल हाईवे-34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ. हाईवे को फोरलेन करने, डिवाइडर बनाने और ब्लैक स्पॉट सुधारने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने “खूनी सड़क नहीं चलेगी” और “डीएम साहब बाहर आओ” के नारे लगाए. वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना उसकी प्राथमिकता है और पिछले दो सप्ताह से इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.



प्रदर्शन में शामिल हसन खान ने कहा कि एनएच-34 अब खूनी सड़क बन चुकी है. लोग तपती धूप में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं. निवादा निवासी समाजसेवी अंकित पांडेय ने कहा कि राठ, मुस्करा, सरीला, भरुआ सुमेरपुर और मौदहा सहित दूर-दराज क्षेत्रों से लोग कड़ी धूप में पहुंचे हैं. अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग सड़क पर बैठेंगे और जन आंदोलन करेंगे.



समाजसेवी युगांक मिश्रा ने कहा कि जब यह मार्ग एनएच-86 था, तभी से इसे फोरलेन और सिक्सलेन करने की मांग उठती रही है. पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह चंदेल भी इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं. हमीरपुर शहर निवासी बगुआ ठाकुर ने कहा कि एनएच-34 पर लगातार हादसों में लोगों की जान जा रही है. अब जनता आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहती है.





प्रदर्शन के दौरान एडीएम राकेश कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सदर अभिषेक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा, सीओ सदर राजेश कमल, कोतवाली प्रभारी रामाश्रय सरोज और अतिरिक्त एसडीएम केडी शर्मा मौजूद रहे. कोतवाली पुलिस सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. दोपहर करीब 1:50 बजे प्रदर्शनकारी लखनऊ तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए मौके से चले गए.





एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि करीब 50 लोग आए थे. इनमें विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों और सनातन धर्म रक्षा महासंघ के सदस्य शामिल थे. जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है. जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने एनएच-34 पर चिन्हित 25 ब्लैक स्पॉट पर रिफ्लेक्टर और हाई मास्ट लाइट लगाने, टी-पॉइंट्स पर येलो रिपीटर बार लगाने और संवेदनशील स्थानों पर स्टील स्टेप बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं. सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले दो सप्ताह से कार्रवाई भी चल रही है. पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभाग सुधार कार्य में जुटे हैं.



हादसों के आंकड़े बढ़ा रहे चिंता : वर्ष 2025 में 389 सड़क दुर्घटनाओं में 224 लोगों की मौत और 349 लोग घायल हुए थे. वर्ष 2026 के शुरुआती चार माह में 111 हादसों में 61 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हो चुके हैं. राठ तिराहे पर ट्रक और डंपर की भिड़ंत में दो चालक जिंदा जल गए थे. छिरका के पास डंपरों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हुई थी. छिरका के पास बारातियों की वैन हादसे में चार और श्रद्धालुओं की कार-ट्रक भिड़ंत में चार लोगों की जान जा चुकी है.



एनएच-34 पर यातायात का दबाव : नेशनल हाईवे-34 पर भारी वाहनों, छोटे वाहनों, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों का दबाव रहता है. कई जगह सड़क संकरी है और डिवाइडर न होने से वाहन आमने-सामने से गुजरते हैं.

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