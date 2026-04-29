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हमीरपुर में तैनात PRD कर्मी की बेटी की संदिग्ध मौत; दिल्ली के कमरे में मिला शव, हत्या का आरोप

हमीरपुर में तैनात PRD कर्मी की बेटी की संदिग्ध मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले में तैनात प्रांतीय रक्षक दल (PRD) कर्मी की बेटी की दिल्ली के न्यू अशोक नगर में संदिग्ध मौत हो गई. युवती का शव कमरे में लटका मिला. पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है. वहीं परिजनों का आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है.

हमीरपुर सदर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र मिश्र ने बताया कि मृतका की पहचान खुशी (20) के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दरवाजा अंदर से बंद था और युवती फंदे से लटकी मिली है. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. खुशी पिछले कुछ समय से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रही थी.

उसकी नौकरी जुलाई 2025 में लगी थी और वह लाल किला परिसर में पुरातत्व विभाग से जुड़े कार्य में चतुर्थ श्रेणी स्तर पर कार्यरत बताई जा रही है. वह न्यू अशोक नगर इलाके में किराए के कमरे में रहती थी. 26 अप्रैल (रविवार) को दोपहर करीब 1-2 बजे के बीच उसकी मौत की सूचना परिजनों को मिली.

जांच की स्थिति: पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला फिलहाल आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ है. अंतिम स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

प्रेम प्रसंग का एंगल: पुलिस के अनुसार मृतका का एक युवक से संपर्क था. यह युवक जालौन जिले के मोंठ का रहने वाला है और सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है. परिजनों के अनुसार जब खुशी हमीरपुर शहर में रहती थी, उसी दौरान उक्त युवक भी उसी मकान में किराए पर रहता था.

यहीं से दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए. परिजनों के मुताबिक, युवक के खिलाफ पहले हमीरपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी और वह जेल भी गया था. जमानत पर छूटने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा.