ETV Bharat / state

हमीरपुर की प्रांजलि सिंह इंडियन नेवी में कैडेट चयनित, सीएम सुक्खू ने दी बधाई

प्रांजलि सिंह का भारतीय नौसेना में कैडेट के पद पर चयन ( Pranjali Family )