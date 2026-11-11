हमीरपुर की सड़कों से हटेगा बिजली के तारों का जंजाल, 16.50 करोड़ से अंडरग्राउंड होगी केबल
तीन साल पहले मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा. गांधी चौक से भोटा चौक तक पहले चरण में होगा काम. नगर निगम ने तेज की प्रक्रिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:58 PM IST
हमीरपुर: शहर की सड़कों, बाजारों और चौराहों पर लटकती बिजली की तारों का जंजाल अब बीते दिनों की बात होने वाला है. वर्षों से बिजली की तारों के मकड़जाल के बीच जी रहे हमीरपुर शहरवासियों को जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा करीब तीन वर्ष पहले की गई घोषणा को अब धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है.
शहर में बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए ₹16.50 करोड़ का बजट नगर निगम हमीरपुर को प्राप्त हो चुका है. बजट मिलने के बाद नगर निगम ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है. शहर में जगह-जगह बिजली के खंभों पर लटकती तारें लंबे समय से अव्यवस्थित शहरी व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बनी हुई हैं. बाजारों में तारों के गुच्छे, सड़कों के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइनें और इमारतों के आसपास फैले तार शहर की सुंदरता पर भी दाग लगा रहे हैं. ऐसे में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की योजना शहर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
इस परियोजना के पहले चरण में गांधी चौक से भोटा चौक तक बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा. यह शहर का प्रमुख व्यावसायिक और व्यस्त क्षेत्र है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है. तारें जमीन के नीचे बिछने से इस क्षेत्र में बिजली के खंभों और लटकती तारों का जाल हटाने में मदद मिलेगी. इससे बाजार की तस्वीर बदलने के साथ शहर को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिल सकेगा.
नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया, "बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 16.50 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हो चुका है. परियोजना के पहले चरण में गांधी चौक से भोटा चौक तक कार्य करवाया जाएगा. नगर निगम ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. जल्द ही काम शुरू करवाने की दिशा में आगामी कदम उठाए जाएंगे"
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से शहरवासियों को इस परियोजना के शुरू होने का इंतजार था. अब बजट उपलब्ध होने के बाद उम्मीद जगी है कि हमीरपुर शहर को बिजली की लटकती तारों से स्थायी निजात मिलेगी. हालांकि, परियोजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि काम कितनी जल्दी शुरू होता है और निर्धारित समय में कितना पूरा किया जाता है. फिलहाल 16.50 करोड़ रुपये का बजट मिलने से शहर के सौंदर्यीकरण और बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है.
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