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हमीरपुर की सड़कों से हटेगा बिजली के तारों का जंजाल, 16.50 करोड़ से अंडरग्राउंड होगी केबल

हमीरपुर में 16.50 करोड़ से अंडरग्राउंड होगी केबल ( ETV Bharat )

हमीरपुर: शहर की सड़कों, बाजारों और चौराहों पर लटकती बिजली की तारों का जंजाल अब बीते दिनों की बात होने वाला है. वर्षों से बिजली की तारों के मकड़जाल के बीच जी रहे हमीरपुर शहरवासियों को जल्द बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा करीब तीन वर्ष पहले की गई घोषणा को अब धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है.

शहर में बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए ₹16.50 करोड़ का बजट नगर निगम हमीरपुर को प्राप्त हो चुका है. बजट मिलने के बाद नगर निगम ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है. शहर में जगह-जगह बिजली के खंभों पर लटकती तारें लंबे समय से अव्यवस्थित शहरी व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बनी हुई हैं. बाजारों में तारों के गुच्छे, सड़कों के ऊपर से गुजरती बिजली की लाइनें और इमारतों के आसपास फैले तार शहर की सुंदरता पर भी दाग लगा रहे हैं. ऐसे में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की योजना शहर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

हमीरपुर में बिजली के खंभों से हटेंगी तारें (ETV Bharat) इस परियोजना के पहले चरण में गांधी चौक से भोटा चौक तक बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा. यह शहर का प्रमुख व्यावसायिक और व्यस्त क्षेत्र है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है. तारें जमीन के नीचे बिछने से इस क्षेत्र में बिजली के खंभों और लटकती तारों का जाल हटाने में मदद मिलेगी. इससे बाजार की तस्वीर बदलने के साथ शहर को अधिक व्यवस्थित स्वरूप मिल सकेगा. हमीरपुर की सड़कों से बिजली तारों का जंजाल हटेगा (ETV Bharat)