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पानी के सैंपल सही, फिर क्यों बीमार पड़े 20 से ज्यादा छात्र? हमीरपुर में मचा हड़कंप

प्रशासन का कहना है कि केवल पानी ही नहीं, बल्कि अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है.

Hamirpur polytechnic students ill
हमीरपुर में बीमार पड़े 20 से ज्यादा छात्र (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:10 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बडू में 20 से ज्यादा छात्र अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है. हैरानी की बात यह है कि पानी के सैंपल जांच में सही पाए गए हैं, फिर भी छात्रों में पीलिया, उल्टियां और संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. एक छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

छात्रों में तेजी से फैली बीमारी

संस्थान में बीते कुछ दिनों से छात्रों की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई छात्रों में पीलिया और उल्टियों जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. एक छात्र की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में पीजीआई चंडीगढ़ भेजना पड़ा.

एबीवीपी ने लगाए गंभीर आरोप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इस मामले को बड़ी लापरवाही बताया है. संगठन के विभाग संयोजक भवानी सिंह ठाकुर ने कहा कि पानी की टंकियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है. उन्होंने इसे छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर के अनुसार, 5 मार्च से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि तुरंत जलशक्ति विभाग से संपर्क कर पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है. इसके बावजूद छात्रों के बीमार होने से मामला गंभीर हो गया है.

व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

प्रशासन का कहना है कि केवल पानी ही नहीं, बल्कि अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है. जल स्रोत, टंकियों और सीवरेज सिस्टम की भी जांच होगी, ताकि बीमारी की असली वजह सामने आ सके. लगातार बढ़ रहे मामलों ने संस्थान की व्यवस्थाओं और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ हो सके कि आखिर छात्रों के बीमार होने के पीछे असली कारण क्या है.

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