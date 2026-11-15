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IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था सर्वेश शर्मा, जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था सर्वेश शर्मा, ( ETV Bharat )

हमीरपुर: राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के छात्र सर्वेश शर्मा से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और करोड़ों रुपये की फंडिंग के दावों को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि सर्वेश IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था. IIT जोधपुर ने ई-मेल के माध्यम से जांच कमेटी को इसकी पुष्टि की है. तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को 236 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट और डिजिटल फुटप्रिंट से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है. जांच में 39 पन्नों के कथित अनुबंध को लेकर भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस अनुबंध पर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के प्राचार्य के हस्ताक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है.

IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था सर्वेश