IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था सर्वेश शर्मा, जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
जांच कमेटी ने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक को 236 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट और डिजिटल फुटप्रिंट से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:32 AM IST
हमीरपुर: राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के छात्र सर्वेश शर्मा से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और करोड़ों रुपये की फंडिंग के दावों को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि सर्वेश IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था. IIT जोधपुर ने ई-मेल के माध्यम से जांच कमेटी को इसकी पुष्टि की है. तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को 236 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट और डिजिटल फुटप्रिंट से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है. जांच में 39 पन्नों के कथित अनुबंध को लेकर भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस अनुबंध पर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के प्राचार्य के हस्ताक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है.
IIT जोधपुर के आयोजन में शामिल ही नहीं हुआ था सर्वेश
जांच में यह भी पाया गया कि कथित अनुबंध पर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) के पोर्टल पर दर्शाए गए सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं. इन हस्ताक्षरों की वास्तविकता की पुष्टि के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने DIO से पत्राचार किया है. DIO पहले ही ड्रोन प्रोजेक्ट की फंडिंग और इससे जुड़े दावों को खारिज कर चुका है.
कमेटी ने सर्वेश की ओर से कॉलेज प्रबंधन को उपलब्ध करवाए गए ई-मेल के स्क्रीनशॉट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की. इनमें ब्राउजर और ई-मेल एड्रेस से संबंधित आवश्यक विवरण नहीं मिला. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में फंडिंग से जुड़े दावे मीडिया में आने से पहले ही DIO और कॉलेज प्रबंधन के बीच ई-मेल के माध्यम से बातचीत शुरू हो गई थी. इस दौरान DIO का सर्वेश के साथ भी संवाद हुआ था.
सेना के लिए ड्रोन बनाने का दावा झूठा
सर्वेश ने 27 अक्टूबर को DIO को ई-मेल भेजकर खुद के ठगी का शिकार होने की शिकायत की थी. इसके अगले दिन DIO ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर फंडिंग के दावों को नकार दिया था. इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट कॉलेज के व्हाट्सऐप ग्रुप में वायरल होने के बाद सर्वेश ने कथित तौर पर खुद को कमरे में बंद कर लिया था. कुछ समय बाद वह हॉस्टल की बालकनी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. फिलहाल उसका चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित राठौड़ ने बताया कि जांच कमेटी की ओर से उन्हें 236 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है. रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. मामले में DIO के साथ पत्राचार किया जा रहा है.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, सितंबर 2026 में छात्र सर्वेश शर्मा और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर की ओर से दावा किया गया था कि सर्वेश सेना के लिए ड्रोन बनाएगा. साथ ही यu कहा गया था कि इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूरी भी मिली है. सर्वेश के इस प्रोजेक्ट का नाम रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा) बताया गया था. पॉलिटेक्निक कॉलेज की ओर से भी इसे सही ठहराया गया. कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने कहा था कि, "सर्वेश शर्मा का आइडिया आईडेक्स और रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्तिगत कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है. इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी रुड़की को मेंटर बनाया गया है. 20 महीने के भीतर सर्वेश को अपने आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होगा."
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