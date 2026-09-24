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भारतीय सेना को अजेय बनाएगा हिमाचल के लाल का ड्रोन, ये हैं किसान पिता के बीस साल के बेटे सर्वेश, जानिए क्या है उनका ड्रीम ड्रोन

एक साधारण परिवार में पले-बढ़े सर्वेश शर्मा सरकारी स्कूल से पढ़कर आगे बढ़े हैं और इस समय हमीरपुर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (पॉलिटेक्निक कॉलेज) बड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र हैं. सर्वेश के एक खास ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय के डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) ने 3.50 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. सर्वेश शर्मा ने कहा कि, वह भारतीय सेना की सीमा निगरानी से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए ऐसा ड्रोन विकसित कर रहे हैं, जिसे दुश्मन के रडार से पकड़ना मुश्किल होगा और जो जैमिंग के बावजूद काम करने में सक्षम होगा. इस परियोजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में निगरानी की क्षमता को मजबूत करने के लिए नई तकनीक विकसित करना है. रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दी है. अब इस प्रोजेक्ट को अगले चरण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सर्वेश और उनकी टीम पर होगी.

हिमाचल के हमीरपुर जिले के सर्वेश शर्मा बेशक अभी 20 साल के हैं, लेकिन उनका इनोवेशन उनकी उम्र से कहीं बड़ा साबित हुआ है. वे भारतीय सेना के लिए ऐसा ड्रोन विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो देश की सीमाओं की निगरानी में बेहद कारगर हो सकता है. ईटीवी भारत से बातचीत में सर्वेश ने कहा कि नए जमाने के युद्ध कौशल में ड्रोन की भूमिका से सभी परिचित हैं. अगर भारतीय सेना के पास दुश्मन के रडार को चकमा देने और जैमिंग के बावजूद काम करने की क्षमता वाला ड्रोन हो तो सीमा निगरानी की क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है. इसी उद्देश्य के साथ सर्वेश नए जमाने की ड्रोन तकनीक पर काम करेंगे. इसके लिए उन्हें साढ़े तीन करोड़ रुपये की ग्रांट मिली है और अब वे 'रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा)' ड्रोन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

हमीरपुर: ये नया भारत है और यहां आप नए भारत के बेमिसाल लाल के कमाल से परिचित होंगे. लाल बहादुर शास्त्री का 'जय जवान, जय किसान' का नारा भारत के जन को अभी भी किसी न किसी रूप में प्रेरित करता है. इसी नारे को सार्थक किया है हमीरपुर के युवा सर्वेश और उनके परिवार ने. पिता संजीव कुमार खेतों में पसीना बहाकर किसान धर्म का पालन कर रहे हैं और बेटे सर्वेश ने 'जय जवान' को सार्थक करने के लिए सीमाओं की निगरानी के लिए एक अद्भुत ड्रोन विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस तरह देश के पहले परमवीर चक्र विजेता की भूमि हिमाचल प्रदेश के लाल सर्वेश शर्मा अपने ही तरीके से भारतीय सेना की सेवा करेंगे.

ड्रोन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े सर्वेश

सर्वेश शर्मा ने कहा कि, आईआईटी जोधपुर और कोनार्क कोर की राष्ट्रीय स्तर की ओपन कार्डबोर्ड ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों की करीब 50 टीमों ने अपने इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किए थे. इसी दौरान भारतीय सेना की बॉर्डर सर्विलांस से संबंधित तकनीकी चुनौती पर भी चर्चा हुई. प्रतियोगिता में सर्वेश शर्मा की टीम ने चौथा पुरस्कार और 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि हासिल की. इस अनुभव के बाद सर्वेश ने सेना की सीमा निगरानी की समस्या पर गंभीरता से काम शुरू किया और ड्रोन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े.

सर्वेश शर्मा की उपलब्धि (ETV Bharat)

सर्वेश शर्मा एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं. उनके पिता संजीव कुमार दिहाड़ी-मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी माता कल्पना देवी गृहिणी हैं. उनका एक छोटा भाई है, जो वर्तमान में दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है. सर्वेश शर्मा ने बताया, "शुरुआत में ड्रोन तकनीक को प्रतियोगिताओं तक सीमित रखा था, लेकिन बाद में इस तकनीक को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए डिफेंस स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लिया. मेरा उद्देश्य भारतीय सेना की सीमाओं पर सामने आने वाली विभिन्न तकनीकी समस्याओं के समाधान तैयार करना और ड्रोन को और अधिक हाईटेक बनाना है."

बेटे की उपलब्धि पर क्या कहते हैं सर्वेश के माता-पिता

वहीं, सर्वेश के माता-पिता अपने बेटे की उपलब्धि से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि सर्वेश शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रहा है. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद उसने मेहनत नहीं छोड़ी. आज उसके प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय से इतनी बड़ी ग्रांट मिलना पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है. सर्वेश के पिता संजीव शर्मा कहते हैं, "बेटे की इस उपलब्धि पर बहुत खुशी है. हमें खुशी है कि उसने इतना अच्छा काम किया." वहीं, सर्वेश की माता कल्पना देवी कहती हैं, "मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बेटा बहुत आगे जाए और तरक्की करे. हम सामान्य परिवार से हैं हमें और चुछ नहीं चाहिए. बच्चा पढ़ाई में आगे जाए यही कामना है."

सर्वेश शर्मा की उपलब्धि (ETV Bharat)

सीमा पर निगरानी के लिए तैयार किया जाएगा ड्रोन

शुरुआती स्तर पर इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 87 हजार रुपये खर्च हुए. सीमित संसाधनों के बावजूद सर्वेश ने अपने आइडिया को आगे बढ़ाया और रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए डीआईओ और iDEX के प्रोजेक्ट के तहत आवेदन किया. ऑनलाइन माध्यम से प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे स्वीकृति मिली और अब इसके लिए 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर हुई है. सर्वेश अब भारतीय सेना के लिए 'रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा)' ड्रोन विकसित करने की दिशा में काम करेंगे. उनके अनुसार, ड्रोन को सीमा पर निगरानी के लिए तैयार किया जाएगा. परियोजना की तकनीकी क्षमताओं में रडार से बचाव और जैमिंग के प्रभाव को कम करने जैसी विशेषताओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.

राज्यपाल के साथ सर्वेश शर्मा और उनके माता-पिता (ETV Bharat)

सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन विकसित करने वाले सर्वेश शर्मा सम्मानित

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने वाले राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को सम्मानित किया. राज्यपाल ने सर्वेश की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार की भावना और तकनीकी क्षमता का उदाहरण बताया. राज्यपाल ने कहा कि, सर्वेश शर्मा की पहल स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है. ऐसी उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करती हैं और देश में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों को गति देती हैं.

स्वदेशी ड्रोन विकसित करने वाले सर्वेश शर्मा को राज्यपाल ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

युवा रोजगारदाता बनने का रखें लक्ष्य- राज्यपाल

इस दौरान राज्यपाल ने सर्वेश शर्मा से बातचीत कर ड्रोन की प्रमुख विशेषताओं, इसके निर्माण के दौरान सामने आई तकनीकी चुनौतियों और इस परियोजना को शुरू करने की प्रेरणा के बारे में जानकारी ली. उन्होंने ड्रोन तकनीक को भविष्य में और अत्याधुनिक बनाने की योजनाओं पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया कि वे सर्वेश शर्मा की उपलब्धि से प्रेरणा लेकर नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें. युवाओं को केवल नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजगार देने वाला बनने का लक्ष्य भी रखना चाहिए. उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया.

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