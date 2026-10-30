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सर्वेश शर्मा के प्रिसिंपल ने खोले राज, सेना के लिए ड्रोन के लिए 3.50 करोड़ की ग्रांट के नाम पर हुई है साइबर ठगी

सर्वेश शर्मा के मामले में प्रिंसिपल ने खोले कई राज ( ETV Bharat )

हमीरपुर: सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाने और 3.50 करोड़ रुपये की सरकारी ग्रांट मिलने का दावा करने वाले पॉलिटेक्निक संस्थान बड़ू के छात्र सर्वेश शर्मा का मामला अब लगातार उलझता जा रहा है. Defence Innovation Organisation (DIO-iDEX) की ओर से ग्रांट मंजूरी के दावे को खारिज किए जाने के बाद अब संस्थान के प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने भी मीडिया के सामने कई अहम बातें रखी हैं. उन्होंने साफ कहा कि सर्वेश ने शुरुआत से ही प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी संस्थान के साथ साझा नहीं की थी और इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था.

सर्वेश शर्मा के प्रिसिंपल ने खोले राज (ETV Bharat) प्रिंसिपल की शिकायत पर साइबर एक्ट में मामला दर्ज प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने बताया, "28 अक्टूबर को रक्षा संगठन (DIO-iDEX)की ओर से मुझे एक मेल मिला, जिसमें सर्वेश शर्मा के साथ जो डीआईओ की कम्यूनिकेशन हुई थी, उसकी हमें एक कॉपी मिली. और उसमें बताया गया कि सर्वेश शर्मा को 3.50 करोड़ रुपये की कोई ग्रांट DIO ने मंजूर नहीं की है. इसके बाद हमें लगा कि ये मामला साइबर स्कैम का है तो संस्थान प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. साथ ही सर्वेश शर्मा के साथ जो डीआईओ की कम्यूनिकेशन हुई थी, उसकी कॉपी दी है. पुलिस ने शिकायत पर साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है".

राजकीय पॉलटेक्निक कॉलेज (ETV Bharat) पॉलिटेक्निक छात्र सर्वेश शर्मा (ETV Bharat) 'सर्वेश और DIO के बीच हुआ कम्युनिकेशन' प्रिंसिपल की ओर से डीआईओ और सर्वेश के बीच हुई बातचीत की जानकारी साझा की गई है. उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को डीआईओ का मेल मिलने के बाद ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई. प्रिंसिपल के मुताबिक सर्वेश ने 27 अक्टूबर को बताया कि डीआईओ की ओर से ईमेल के जरिये उससे इसे ग्रांट के संबंध में जानकारी मांगी गई है. जो सर्वेश की ओर से मुहैया करवाई गई थी. जिसके बाद 28 तारीख को स्थिति साफ हो गई, जब डीआईओ का मेल और X हैंडल से किया गया पोस्ट सामने आया. गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को ही iDEX DIO ने अपने X हैंडल से सर्वेश को ग्रांट मिलने की खबरों को फेक बताया था. इसी दिन डीआईओ की ओर से एक मेल पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रिंसिपल चंद्रशेखर को भेजी गई और सर्वेश के साथ हुई कम्युनिकेशन की जानकारी दी गई. DIO-iDEX द्वारा प्रिंसिपल को भेजी गई मेल की कॉपी (@Hamirpur polytechnic college Principal) DIO की ओर से मेल में क्या बताया गया? प्रिंसिपल को भेजे गए मेल के डीआईओ ने बताया कि 'सर्वेश के मुताबिक वह IDEX-DIO के नाम पर जारी किए गए एक फर्जी ग्रांट से जुड़े स्कैम का शिकार हुआ है. हम आपके संस्थान से अनुरोध करते हैं कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं और संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर इस ग्रांट से जुड़े किसी भी प्रकाशित खबर या दावों को हटा दें. इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लें और जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें. इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल के ध्यान में लाया जाएगा' पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने डीआईओ की ओर से भेजी गई ईमेल भी मीडिया के साथ साझा की है. प्रिंसिपल के अनुसार, सर्वेश ने शुरू से ही कई महत्वपूर्ण तथ्य साझा नहीं किए और इसे सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार करता रहा. साइबर ठगों द्वारा सर्वेश शर्मा को भेजे गए मेल (@Hamirpur polytechnic college Principal) DIO-iDEX द्वारा प्रिंसिपल को भेजी गई मेल की कॉपी (@Hamirpur polytechnic college Principal) हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने से सर्वेश हुआ घायल